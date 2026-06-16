Trafiğe kayıtlı araç sayısı 34 milyonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre mayıs ayında 159 bin 623 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.



Aynı ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5'ini otomobil, yüzde 37,2'sini motosiklet, yüzde 11'ini kamyonet, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre azaldı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 38,3, minibüste yüzde 27,2, kamyonda yüzde 23,9, otobüste yüzde 23,9, traktörde yüzde 21,6, kamyonette yüzde 16,8, motosiklette yüzde 15,2 ve otomobilde yüzde 7,4 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre azalış gösterdi

Aynı dönemde geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 50,9, minibüste yüzde 42,4, motosiklette yüzde 37, kamyonda yüzde 22,6, otomobilde yüzde 12,9, otobüste yüzde 3,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 3,8 ve kamyonette yüzde 2 oranında azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 34 milyonu geçti

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,8'ini otomobil, yüzde 21,4'ünü motosiklet, yüzde 14,5'ini kamyonet, yüzde 6,8'ini traktör, yüzde 3'ünü kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında 75 bin 851 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 16,4'ü Renault, yüzde 10,3'ü Volkswagen, yüzde 7,5'i Hyundai, yüzde 6,7'si Toyota, yüzde 5,7'si Peugeot, yüzde 5,2'si TOGG, yüzde 4,9'u Skoda, yüzde 4,8'i Fiat, yüzde 3,9'u Opel, yüzde 3,8'i Citroen, yüzde 3,2'si Mercedes-Benz, yüzde 3,1'i Kia, yüzde 3'ü BMW, yüzde 2,8'i Chery, yüzde 2,3'ü Nissan, yüzde 2'si Audi, yüzde 1,6'sı Mini, yüzde 1,5'i Volvo, yüzde 1,4'ü Dacia, yüzde 1,4'ü Ford ve yüzde 8,8'i diğer(2) markalardan oluştu.

Ocak-Mayıs döneminde 767 bin 999 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,7 azalarak 767 bin 999 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 19,5 artarak 22 bin 837 adet oldu.

Böylece Ocak-Mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 745 bin 162 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,7'si benzin yakıtlı

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 382 bin 385 adet otomobilin yüzde 40,7'si benzin, yüzde 32,2'si hibrit, yüzde 18,4'ü elektrikli, yüzde 7,8'i dizel ve yüzde 0,9'u LPG yakıtlı olarak kayıtlara geçti.

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 786 bin 370 adet otomobilin ise yüzde 32,2'si dizel, yüzde 31'i benzin, yüzde 29,5'i LPG, yüzde 4,6'sı hibrit ve yüzde 2,5'i elektrikli olarak kayıtlara geçti.

Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Mayıs döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 382 bin 385 adet otomobilin yüzde 32,7'si 1300 ve altı, yüzde 16,1'i 1401-1500, yüzde 13,3'ü 1501-1600, yüzde 9,9'u 1301-1400, yüzde 8,7'si 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olarak açıklandı.

Ocak-Mayıs döneminde kaydı yapılan otomobillerin 160 bin 405'i gri renkli

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 382 bin 385 adet otomobilin yüzde 41,9'u gri, yüzde 25,6'sı beyaz, yüzde 11,6'sı siyah, yüzde 9,9'u mavi, yüzde 5,6'sı yeşil, yüzde 3,4'ü kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,4'ü turuncu, yüzde 0,3'ü sarı ve yüzde 0,1'i diğer renkli olarak kayıtlara geçti.