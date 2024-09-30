Trafik sigortasında kritik değişiklik yolda!

Trafik sigortası şirketleri 2023 yılını 13 milyar zarar ile kapattı. Bu yıl zararın 20 milyarı lirayı aşması öngörülüyor. Uzun süredir sigorta şirketleri kamunun belirlediği trafik primlerinin yetersizliğinden şikayet ediyordu.

Sektör temsilcileri, tarifelerin serbest hale gelmesi gerektiği yönünde çağrı yapıyordu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere trafik sigortasındaki sorunların çözümü için formül bulundu.

Buna göre trafik sigortasındaki bedeni hasarlar için kamu bir havuz kuracak. Vefat ve sakatlık tazminatları kamunun kurduğu havuzdan ödenecek.

Sigorta şirketleri sattıkları her poliçede, bedeni hasar için belirlenen primin belirli oranını kamunun kuracağı havuza devredecek.

Bu oranın da yüzde 50 ila yüzde 80 arasında olması bekleniyor. Oranlar sigorta şirketlerinin mali yapısına göre de belirlenecek.

Yeni uygulama ile sigorta şirketleri için bedeni tazminat ödeme sorumluluğu kalkmış olacak. Şirketler sadece maddi hasarları karşılayacak.

Uygulamanın 2025 yılının ortalarında hayata geçmesi öngörülüyor.

Mevcut durumda vefat, sakatlık gibi bedeni hasarlar sigorta şirketleri tarafından karşılanıyor.

2024'ün ilk yarısında şirketlerin ödeyeceği 4,5 milyar TL'lik bedeni hasarın 3,5 milyar TL'si davalık durumda... Bedeni hasarlarda sigorta şirketleri ile vatandaş arasında davaların uzun sürmesinden de şikayet ediliyor.

Bu durumun maliyetleri katladığı belirtiliyor.