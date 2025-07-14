TÜİK açıkladı: Geçen yıl Türkiye'de kaç kişi göç etti?

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında İstanbul'un 395 bin 485 kişiyle en çok göç alan il olduğu görüldü. İstanbul'u, 202 bin 402 kişiyle Ankara, 117 bin 889 kişiyle İzmir takip etti. En az göç alan iller ise 4 bin 570 kişiyle Ardahan, 5 bin 644 kişiyle Bayburt, 6 bin 739 kişiyle Tunceli oldu.

İstanbul 369 bin 453 kişiyle en çok göç veren il olurken, bu ili 150 bin 373 kişiyle Ankara, 102 bin 40 kişiyle İzmir izledi. En az göç veren iller ise 6 bin 441 kişiyle ile Ardahan, 8 bin 41 kişiyle Kilis, 8 bin 639 kişiyle ile Bayburt olarak belirlendi.