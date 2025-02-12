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TÜİK, aralık ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

İhracat birim değer endeksi Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1, ithalat birim değer endeksi yüzde 0,7 arttı.

12 Şubat 2025 | 10:38
TÜİK, aralık ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1 yükseldi. Endeks, Aralık 2023'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,6 artarken, yakıtlarda yüzde 5,9, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 azaldı.

İthalat birim değer endeksi, Aralık 2024'te, yıllık bazda yüzde 0,7 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,6 artarken, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,6 ve yakıtlarda yüzde 4,3 azalış gösterdi.

MİKTAR ENDEKSİ ARTTI

İhracat miktar endeksi Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı.

Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,3, yakıtlarda yüzde 8 gerilerken, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 artış kaydetti.

İthalat miktar endeksi, Aralık 2024'te, yıllık bazda yüzde 10,2 yükseldi. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,5 azalırken, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,3, yakıtlarda yüzde 6,9 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, Kasım 2024'te 151,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,1 artarak aynı yılın aralık ayında 156,2 oldu. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise Aralık 2023'te 170,3 olan ihracat miktar endeksi, yüzde 2,8 azalışla 165,5 değerini aldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, geçen yılın kasım ayında 126,3 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 1,6 artışla, Aralık 2024'te 128,4 oldu. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise Aralık 2023'te 128,3 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 6,9 artışla, geçen yıl aralıkta 137,2 olarak kayıtlara geçti.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Aralık 2023'te 84,8 olan dış ticaret haddi, 0,2 puan artışla Aralık 2024'te 85 oldu. AA

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