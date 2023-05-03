TÜİK nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 43,68 ile son 16 ayın, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 52,11 ile son 18 ayın en düşük seviyesine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisanda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 67,2, yurt içi üretici fiyatları yüzde 105,5 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,39, Yİ-ÜFE yüzde 0,81 artış gösterdi.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,21, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,11 yükseldi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 43,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 52,11 oldu.

Böylece yıllık enflasyon, TÜFE'de son 16, Yİ-ÜFE'de ise son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. TÜFE, Ocak 2022'de yüzde 48,69, Yİ-ÜFE de Kasım 2021'de 54,62 seviyesinde gerçekleşmişti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisanda TÜFE'nin yüzde 2,65 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplamıştı.

Yİ-ÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,81 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,81, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,11, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 105,5 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün nisanda yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 63,87, imalatta yüzde 48,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 50,27 ve su temininde yüzde 72,84 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,42, imalatta yüzde 2,54, su temininde yüzde 1,63 artış olurken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 16,98 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 41,11, dayanıklı tüketim malında yüzde 50,57, dayanıksız tüketim malında yüzde 72,13, enerjide yüzde 49,93 ve sermaye malında yüzde 51,46 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 2,26, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,32, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,57 ve sermaye malında yüzde 3,07 artış olurken, enerjide yüzde 9,72 azalış gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 16 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 1,03 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 116,52, içecekler yüzde 113,06, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 93,61 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 22 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık en yüksek azalışlar ise yüzde 16,98 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 5,37 ile tütün ürünleri, yüzde 3,46 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık, metal cevherleri yüzde 4,74, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 4,13, gıda ürünleri yüzde 4,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.