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Tüketici güven endeksi martta düştü

Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 2,9 azalarak 80,1 oldu.

23 Mart 2023 | 10:35
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Tüketici güven endeksi martta düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, martta şubat ayına göre yüzde 2,9 azaldı.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 82,5 iken martta yüzde 2,9 azalışla 80,1'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi şubatta 84,2 iken bu ay yüzde 5,5 azalış göstererek 79,6 oldu.

Şubatta 85,8 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3,3 değer kaybederek bu ay 83 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise şubatta 94,5 iken martta yüzde 2,7 azalarak 92 olarak belirlendi.

Tüketici eğilim anketi, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılmadı.

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