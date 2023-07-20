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Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi

Türk Dil Kurumu (TDK) pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Artık unvan değil ünvan; çiğ börek değil çi börek; kümeden düşmek değil küme düşmek. İşte o sözcüklerden bazıları...

20 Temmuz 2023 | 09:40
Son Güncellenme: 20 Temmuz 2023 | 09:46
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Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi

Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Artık unvan değil ünvan; çiğ börek değil çi börek; kümeden düşmek değil küme düşmek.

12. baskı Türkçe Sözlük, 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahip. Sözlükte 45 bin 372 örnek cümle bulunmakta, sözlük metni ise 1 milyon 756 bin 396 sözden oluşuyor.

 İşte o sözcüklerden bazıları...

1
Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)

Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)

2
Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)

Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)

3
Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)

Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)

4
Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)

Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)

5
Unvan (eski) / Ünvan (güncel)

Unvan (eski) / Ünvan (güncel)

6
Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)

Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)

7
Yakan top (eski) / yakantop (güncel)

Yakan top (eski) / yakantop (güncel)

8
Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)

Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)

9
Kayyum (eski) / kayyım (güncel)

Kayyum (eski) / kayyım (güncel)

10
Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)

Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)

11
Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)

Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)

12
Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)

Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)

13
Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)

Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)

14
Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)

Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)

15
Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)

Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)

16
Boy bos (eski) / boy pos (güncel)

Boy bos (eski) / boy pos (güncel)

17
Pilili (eski) / Pileli (güncel)

Pilili (eski) / Pileli (güncel)

18
Yürük (eski) / Yörük (güncel)

Yürük (eski) / Yörük (güncel)

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