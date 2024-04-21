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Türk halıcıların yöneldiği yeni pazar

Türkiye'deki halı üretiminin büyük bölümünü gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) üyesi firmalar, ihracatlarını yükseltmek için Batı Afrika ülkelerine yöneldi.

21 Nisan 2024 | 22:39
Türk halıcıların yöneldiği yeni pazar

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, yazılı açıklamasında, 27 kişilik heyetle Batı Afrika ülkeleri Moritanya ve Senegal'de çeşitli temaslarda bulunduklarını belirtti.

Söz konusu ülkelerdeki halı ithalatçıları ve iş insanlarıyla görüştüklerini anlatan Kaplan, dünya halı ihracatında lider olan Gaziantep'in liderliğini sürdürmesini amaçladıklarını ifade etti.

Kaplan, ihracatlarını artırmayı hedeflediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yurt dışı pazar arayışlarına büyük önem veriyoruz. Yurt dışındaki mevcut pazarlarımızı güçlendirirken yeni pazar bularak ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu amaçla farklı kıtalardaki hedef ülkelere yönelik sürdürdüğümüz pazar arayışlarına Moritanya ve Senegal ile devam ediyoruz. Batı Afrika'daki bu ülkeler, sahip oldukları ekonomik potansiyelle dikkat çekiyor. Ziyaretlerle bu iki ülke ile olan ticaretimizin hızlı bir şekilde artmasını bekliyoruz." AA

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