Türk-İş’in araştırmasına göre, haziranda 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 865, yoksulluk sınırı 9 bin 332 lira oldu.

Türk-İş’in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması”nın 2021 yılı Haziran ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden “açlık sınırı” 2 bin 865 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen “yoksulluk sınırı” ise 9 bin 332 lira oldu.

Bekar bir çalışanın “yaşama maliyeti” de aylık 3 bin 473 lira olarak hesaplandı.

Ankara’da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1,22 artış gösterdi.

Yılın ilk altı ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 10,61’i bulurken gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 17,84 oldu.

Yaş sebze-meyve fiyatlarında artış devam etti

Araştırmaya göre, bu ay süt, yoğurt, peynir grubunda önemli bir fiyat değişikliği tespit edilmedi. Sütte beklenen fiyat artışı da gerçekleşmedi. Et yine zamlandı, Kurban Bayramı öncesi kuşbaşının kilogram fiyatı 3, kıymanın kilogram fiyatı 2 lira artış gösterdi. Tavuk fiyatı genelde aynı kaldı.

Balık sezonunun sona ermesiyle birçok balıkçı satış yapmazken açık olanlarda kültür balıkları ağırlıklı oldu. Ciğer, yürek, böbrek gibi sakatat ürünlerinin fiyatı bu ay da değişmedi. Yumurta fiyatı artış gösterdi. Bazı marketlerde farklı ürün markalarıyla raflarda yerini alan bakliyat ürünlerinde ortalamada fiyat artışı görüldü.

Mevsim şartlarının beklenen etkisi görülmedi ve yaş sebze-meyve fiyatlarında da artış devam etti. Geçen ay kilogramı ortalama 7,74 lira olan taze sebze-meyve fiyatı, bu ay 7,90 lira olarak hesaplandı. Ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 7,21 lirada kaldı. Ortalama meyve kilogram fiyatı ise bu ay 8,54 lira olarak hesaplandı.

Tereyağı fiyatı aynı kaldı, zeytinyağı fiyatı bazı ürünlerde arttı ama ortalamada fazla etkisi olmadı. Ayçiçeği yağı fiyatı genelde artış gösterdi. Siyah ve yeşil zeytinin de ortalama fiyatı arttı.