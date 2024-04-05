Türk turizmcisi Hüseyin Baraner’e Avrupa’nın en büyük seyahat acentesi şirketinde büyük görev

1957 yılında Türkiye'de doğan Hüseyin Baraner, Türkiye'de turizmin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor ve aynı zamanda Tayland, Küba, Fas ve Umman'da da turizmin gelişmesine katkıda bulunmuştu. Öger Tours'un eski icra kurulu üyesi ve uzun yıllar TUI AG yurtdışı danışmanı olarak görev yapan Baraner artık 3 bin seyahat acentesinden oluşan RTK’nın yurt dışındaki destinasyonlar arasında daha yoğun bir işbirliğini sağlayacak.

"RTK genel müdürü Hauke ​​Moll, “Hüseyin Baraner'in destinasyonlarda otelciler, dernekler ve siyasetçiler ile kurduğu mükemmel temaslar sayesinde seyahat acentalarının ve misafirlerinin ilgi ve ihtiyaçlarını daha güçlü bir şekilde temsil edeceğiz. Aynı zamanda Baraner sayesinde taleplere de daha iyi cevap verebileceğiz. Uluslararası ortaklarımıza pazarlama ve satış konusunda destek olacacağız.

RT/Raiffeisen Touristik Group Strateji ve Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Thomas Bösl, destinasyonlardaki temasların yoğunlaşması hakkında şunları söyledi: "Uluslararası ağımız giderek genişliyor. Kendini kanıtlamış bir turizm uzmanı olan Hüseyin Baraner'in de aramızda olmasından memnuniyet duyuyorum.

Merkezi Burghausen'de bulunan RTK Grubu, şu anda yaklaşık 3.000 seyahat acentesinden oluşuyor ve yıllık 2,3 milyar avro ciroya sahip.