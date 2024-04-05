ARA
Bist 100
9413,12
3,11%
Bist 100
Dolar/TL
31,9471
0,1118%
Dolar/TL
Euro/TL
34,5044
-0,4968%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,08
-0,3341%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2360,9
0,44%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Türk turizmcisi Hüseyin Baraner’e Avrupa’nın en büyük seyahat acentesi şirketinde büyük görev

Türk turizmcisi Hüseyin Baraner’e Avrupa’nın en büyük seyahat acentesi şirketinde büyük görev

Halihazırda RTK'nın Türkiye başta olmak üzere birçok destinasyonda temsilciliğini yürüten Alman-Türk turizm uzmanı Hüseyin Baraner, Alman seyahat acenteleri şirketi RTK iş birliği ağını tüm global destinasyonlarda genişletecek.

05 Nisan 2024 | 12:35
Son Güncellenme: 05 Nisan 2024 | 12:47
Türk turizmcisi Hüseyin Baraner’e Avrupa’nın en büyük seyahat acentesi şirketinde büyük görev

1957 yılında Türkiye'de doğan Hüseyin Baraner, Türkiye'de turizmin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor ve aynı zamanda Tayland, Küba, Fas ve Umman'da da turizmin gelişmesine katkıda bulunmuştu. Öger Tours'un eski icra kurulu üyesi ve uzun yıllar TUI AG yurtdışı danışmanı olarak görev yapan Baraner artık 3 bin  seyahat acentesinden oluşan RTK’nın  yurt dışındaki destinasyonlar arasında daha yoğun bir işbirliğini sağlayacak.

"RTK genel müdürü Hauke ​​Moll, “Hüseyin Baraner'in destinasyonlarda otelciler, dernekler ve siyasetçiler ile kurduğu mükemmel temaslar sayesinde seyahat acentalarının ve misafirlerinin ilgi ve ihtiyaçlarını daha güçlü bir şekilde temsil edeceğiz. Aynı zamanda Baraner sayesinde taleplere de daha iyi cevap verebileceğiz. Uluslararası ortaklarımıza pazarlama ve satış konusunda destek olacacağız.

RT/Raiffeisen Touristik Group Strateji ve Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Thomas Bösl, destinasyonlardaki temasların yoğunlaşması hakkında şunları söyledi: "Uluslararası ağımız giderek genişliyor. Kendini kanıtlamış bir turizm uzmanı olan Hüseyin Baraner'in de aramızda olmasından memnuniyet duyuyorum.

Merkezi Burghausen'de bulunan RTK Grubu,  şu anda yaklaşık 3.000 seyahat acentesinden oluşuyor ve yıllık 2,3 milyar avro ciroya sahip. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2360,9 0,44%
  • ALTIN ONS 2298,65 0,33%
  • BIST 100 9413,12 3,11%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,678 0,22%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36344 0,67786%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,3305 0,0171%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,9471 0,1118%
  • EURO/DOLAR 1,08 -0,3341%
  • EURO/TURK LIRASI 34,5044 -0,4968%
  • STERLIN/DOLAR 1,25859 -0,44022%
Günün En Çok Okunanları
Bir dönemin çok konuşulan ismi Türkiye'ye geliyor
THY'den 2023 rakamları için açıklama
THY'den 2023 rakamları için açıklama
Pasifik Holding CEO’su Fatih Nusret Dur, UEZ24’te konuşacak
Pasifik Holding CEO’su Fatih Nusret Dur, UEZ24’te konuşacak
Akfen Holding CEO’su Selim Akın, UEZ24’te konuşacak
Akfen Holding CEO’su Selim Akın, UEZ24’te konuşacak
Bayram tatilinde ücretsiz olan köprü ve otoyollar Resmi Gazete'de
Bayram tatilinde ücretsiz olan köprü ve otoyollar Resmi Gazete'de
Uludağ Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı
Uludağ Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı
THY'den yeni ucuz bilet kampanyası
THY'den yeni ucuz bilet kampanyası
Türk Hava Yolları'nın (THY) temettü kararı belli oldu
GERİ
İLERİ
Bir dönemin çok konuşulan ismi Türkiye'ye geliyor
THY'den 2023 rakamları için açıklama
Pasifik Holding CEO’su Fatih Nusret Dur, UEZ24’te konuşacak
Akfen Holding CEO’su Selim Akın, UEZ24’te konuşacak
Bayram tatilinde ücretsiz olan köprü ve otoyollar Resmi Gazete'de
THY'den 2023 rakamları için açıklama
Pasifik Holding CEO’su Fatih Nusret Dur, UEZ24’te konuşacak
Akfen Holding CEO’su Selim Akın, UEZ24’te konuşacak
Bayram tatilinde ücretsiz olan köprü ve otoyollar Resmi Gazete'de
Uludağ Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı
Pasifik Holding CEO’su Fatih Nusret Dur, UEZ24’te konuşacak
Akfen Holding CEO’su Selim Akın, UEZ24’te konuşacak
Bayram tatilinde ücretsiz olan köprü ve otoyollar Resmi Gazete'de
Uludağ Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı
THY'den yeni ucuz bilet kampanyası
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL