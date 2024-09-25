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Türkiye'de... CNN'e göre Akdeniz'in büyülü ama gözden kaçan köşesi

CNN International'da "Muğla: Akdeniz'in büyülü ama gözden kaçan köşesi" başlıklı bir makale yer aldı.

25 Eylül 2024 | 09:36
Türkiye'de... CNN'e göre Akdeniz'in büyülü ama gözden kaçan köşesi

ABD'li yayın kuruluşu CNN makalesinde "Parıldayan masmavi denizlerden yükselen ağaçlarla kaplı zirveler. Engebeli, güzel ve keşfedilmemiş arazilerde millerce uzanan yürüyüş parkurları. Ve bir orduyu doyurmaya yetecek kadar yiyecek. Burası Türkiye'nin Muğla ili" diyor.

  • CNN haberinde Türkiye'nin güneybatısında yer alan bu bölgenin Bodrum gibi birkaç gözde destinasyonun ötesinde, uluslararası ziyaretçiler tarafından bazen gözden kaçırıldığı yorumu yapılıyor. 
  • Haberde bununla birlikte Muğla'nın Türkiye'yi ziyaret etmek için tüm cazibelerle dolu olduğu belirtiliyor: "Büyüleyici manzaralar; uygun bir şekilde dinlenmek ve rahatlamak için geniş fırsatlar; ve eğer isterseniz macera ve heyecan. Ayrıca, Bodrum'un uluslararası havalimanından hizmet alıyor, bu da ziyaret etmenin her zamankinden daha kolay olduğu anlamına geliyor".
  • Haberde başlamak için en iyi yerin Fethiye ve Dalyan arasında bulunan güneşli sahil kasabası Göcek olduğu belirtiliyor. CNN, "Kültür, Göcek'te ön plandadır ve bunda ünlü heykeltıraş Dilara Akay'ın da payı büyüktür" yorumu da yapmış.
  • Makalede Likya yolundan, Kaunos Kral mezarlarına (Kaya mezarlarına), roma hamamlarından antik yollar ve yamaç paraşütüne kadar Muğla'nın tarihi ve turist özellerine de atıfta bulunuluyor.
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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (24 Eylül)
Borsada bugün 'olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında' açıklama yapan 5 şirket
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) 'olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri' hakkında açıklama
Borsa, kripto vergileri gündemden düştü
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) söylentilere ilişkin açıklama
Üç hissede 1 ay kredili işlem tedbiri geldi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (23 Eylül)
Bugün1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (24 Eylül)
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (24 Eylül)
Endeksler güncellendi: BIST 30'a 3 yeni üye
Küresel piyasalar yüksek risk iştahıyla haftaya pozitif başladı
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