Türkiye'de nüfusu en çok artan kent: Peki, neden

Sanayi, tarım ve turizm şehri Tekirdağ'ın nüfusu, coğrafi konumu, ulaşım ağı ve İstanbul'a yakınlığının da etkisiyle hızla artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2024 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'na göre, Tekirdağ'ın nüfusu, binde 17,1'lik artışla 1 milyon 167 bin 59'dan 1 milyon 187 bin 162'ye yükseldi.

Tekirdağ, nüfusu en çok artan şehirler arasında ilk sırada yer aldı. Kentin coğrafi konumu, ulaşım ağı ve İstanbul'a yakınlığı ise hızlı nüfus artışında etkin rol oynuyor.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, AA muhabirine, Tekirdağ'ın, coğrafi konumuyla özel bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin "Avrupa'ya açılan bir kapı" olduğunu dile getiren Günay, "Tekirdağ'dan 1,5 saat sonra Yunanistan ve Bulgaristan'a gidebiliyoruz. Dünyanın en önemli kentlerinden, Türkiye'nin finans merkezi ve ekonomi üssü İstanbul'a 1,5 saat uzaklıkta. Böyle bir coğrafi konumumuz var." dedi.

Tekirdağ'ın 135 kilometre kıyı şeridine sahip bir liman kenti olduğunu belirten Günay, şöyle konuştu:

"Tüm bunlar Tekirdağ'ı güçlü ve yaşanılabilir kılıyor. Ekonomik yapısına baktığımızda Türkiye verimliliğinin üstünde arazi ve tarımsal altyapıya sahip. Verimli topraklarımız var ve önemli tarım üreticisi konumundayız. Gıda sanayisi gelişmiş durumda."

Günay, Tekirdağ'ın sanayi üretiminde de ülkenin önde gelen illeri arasında yer aldığını kaydetti.

Tekirdağ'ın 14 organize sanayi bölgesi, Avrupa Serbest Bölgesi, Asyaport, Ceyport, Martaş ve Enerji Limanı gibi dış ticaret limanlarına sahip olduğunu anlatan Günay, "Tekirdağ, Türkiye'nin en değerli kentlerinden biri. Bundan dolayı nüfusumuz hızlı artıyor. Her yıl kentin nüfusu yaklaşık 40 bin artıyor. Yani her yıl yeni bir ilçe büyüklüğünde nüfus göçü var." ifadelerini kullandı.

- "Geniş bir sanayi yapısı var"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doç. Dr. Mehmet Güven Avcı da kentin göç almasının en önemli nedenlerinin başında, gelişen sanayinin olduğunu söyledi.çİlde doğurganlık hızı düştüğü halde nüfusun arttığına işaret eden Avcı, "Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu ilçeleri merkez olmak üzere sanayi şehri. Geniş bir sanayi yapısı var. Bunun aldığı bir göç var. Doğal olarak nüfusta artışa neden oluyor." dedi.