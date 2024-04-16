Türkiye’den Almanya’ya yeşil dönüşüm köprüsü

Türkiye'nin global çelik üreticisi ve Avrupa'nın en büyük boru üreticisi Tosyalı'nın başarılı şirketlerinden Tosçelik Spiral Boru, "Ren Su Boru Hattı" (RWTL) ihalesini alan şirket oldu. Almanya'daki en önemli çevresel dönüşüm projelerinden biri olan bu proje, Ren Nehri'nden su getirerek kullanılmayan açık maden ocaklarını doldurmayı amaçlıyor. Almanya'nın önde gelen enerji şirketlerinden RWE tarafından gerçekleştirilecek bu proje kapsamında Tosçelik Spiral, toplam 130.000 ton ve 105.600 metre 2235mm ebadında büyük çaplı boru tedarik edecek. Geçtiğimiz hafta Tosyalı ve RWE Power, RWE'nin Köln yakınlarındaki kongre merkezi Paffendorf Kalesi'nde bir sözleşme imzaladı.

Anlaşma ile ilgili olarak Tosyalı Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı şunları söyledi: "Avrupa'nın en büyük yeşil çelik boru üreticisi olarak bu projenin bizim için özel bir anlamı var. Tosyalı olarak üretimimizin her noktasında sürdürülebilirlik odaklı yatırımlara öncelik veriyor; yeşil dönüşüm teknolojilerine büyük kaynak ayırıyoruz. Dolayısıyla Ren Su Boru Hattı gibi çevresel duyarlılığı yüksek bir proje duyurulduğunda, düşük karbon ayak izine sahip çelik borularımızla bu projenin bir parçası olmaktan ayrı bir heyecan duyduk."

RWE Power'ın CTO'su Dr. Lars Kulik şunları söyledi: "Projemiz için Ren Nehri'nden maden göllerine onlarca yıl boyunca su taşıyacak büyük, yüksek kaliteli borulara ihtiyacımız var. İhalemizin bir diğer odak noktası da üreticinin çevreye yönelik tutumuydu. Tosyalı'nın hammaddeden nihai ürüne kadar kurduğu sürdürülebilir dikey entegre üretim yapısı, üretimde kullandığı en yüksek teknolojiler ile yanımızda iş ortağımız olmasından çok memnunuz. Onların desteğiyle, gelecek nesillerin yararı için açık maden ocaklarını sürdürülebilir bir şekilde cazip göllere dönüştüreceğiz."

Türkiye'nin global çelik üreticisi Tosyalı'nın başarılı şirketlerinden ve Avrupa'nın en büyük spiral boru üreticilerinden Tosçelik Spiral Boru, yaptığı anlaşmalarla yeni projelerde yer alarak büyümeye devam ederken, Avrupa'da birçok ülkede AB Yeşil Mutabakatı kapsamında başlatılan yeşil dönüşüme de katkı sağlamayı sürdürüyor.

Tosyalı, Projenin İhtiyacı Olan 130.000 Ton Spiral Boruyu Tek Başına Karşılayacak

Sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarıyla dünyanın önde gelen karbonsuz, yeşil çelik üreticilerinden biri olma yolunda ilerleyen Tosyalı, bu misyon doğrultusunda yeni projelerin boru tedarikçisi olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda grubun spiral boru şirketi Tosçelik Spiral Boru, son olarak "Ren Su Boru Hattı" (RWTL) ihalesini kazandı.

Türkiye’den Almanya’ya Yeşil Dönüşüm Köprüsü

Almanya'nın enerji üretim şirketi RWE, 2030 yılına kadar kömürle çalışan enerji santrallerini ve açık maden ocaklarını işletmeyi durduracak. Bu proje ile şirket, Garzweiler ve Hambach'taki kullanılmayan açık maden ocaklarını yeniden işleyerek göle dönüştürecek. Bu amaçla şirket, Düsseldorf ve Köln yakınlarındaki Ren Nehri'nden 45 km uzunluğundaki bir güzergah boyunca yeraltına döşenen basınçlı borularla su pompalayacak. Bu sayede eski açık maden ocakları yeniden doğaya kazandırılmakla kalmayacak, aynı zamanda koruma altındaki sulak alanlara temiz su sağlanacak ve bölgesel yeraltı su tablası stabilize edilecektir.

Projede Yeşil Çelikten Üretilmiş Tosçelik Spiral Boruları Kullanılacak

RWE'nin yeşil dönüşüm çerçevesinde gerçekleştirdiği bu yatırımda tedarikçi olarak anlaştığı Tosyalı, sektördeki en düşük karbon ayak izine sahip çelik üretimini gerçekleştiriyor. Türkiye ve Cezayir'deki tesislerinde sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar yapan Tosyalı, güneş ve hidrojen gibi temiz enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla dünyada yeşil çelik üretiminde sektörün öncüleri arasında yer alıyor. Türkiye'de tüm tesislerine aynı anda yaptığı yatırımla hayata geçirdiği GES projesi ile 235 MW kurulu güce ulaşarak dünyanın en büyük çatı üstü GES'ine sahip şirketi oldu. Bu proje ile aynı zamanda yaklaşık 171 milyon kg karbon salınımını engelleyerek dünyanın en çevreci çelik üreticilerinden biri oldu. Tosyalı, yeni nesil teknolojilerle geleceğin enerjisi hidrojene de yatırım yapıyor. Cezayir'de MIDREX teknolojisi ile hayata geçirilen ikinci DRI üretim tesisi %100 hidrojen ile çalışabilecek. Sürdürülebilirlik odaklı bu yatırımlarla Tosyalı, dünyanın en yeşil ve en çevreci çeliğini üretiyor ve dünyadaki en düşük karbon ayak izine sahip.

RWE'nin yeşil dönüşüm için yaptığı bu anlamlı yatırımda, Tosyalı tarafından üretilen sürdürülebilirlik odaklı, yeşil çelik borular kullanılacak. Yaklaşık 45 km'lik bir güzergahta üç kollu çelik boru hattı yapımını içeren projenin inşaatına 2024 yılı sonunda başlanması ve 2029 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.