Türkiye'den çıkan girişim dünyaya yayılacak

Bünyesinde OYAK Çimento'yu da bulunduran TCC Group Holding’in iştiraki CIMPOR Global, Ankara Bilkent Teknopark'tan çıkan girişim FIZIX ile önemli bir iş birliğine imza attı. Hayata geçirilen yeni proje kapsamında, 10 ülkedeki 25 endüstriyel tesisinin makine sağlığı küresel ölçekte izlenerek arızalar daha gerçekleşmeden tespit edilebilecek. Makine hasarlarını ve durmaya bağlı iş gücü ve enerji kayıplarını yüksek oranda azaltacak proje ile verimsizlik ve emisyon artışının önüne geçilecek. Üretim sürekliliği sayesinde yüksek ve düzenli kalite koşullarında çok daha az enerji tüketilerek, daha çevreci yapı malzemeleri benzer performansa sahip ürünlere kıyasla daha düşük CO2 ayak izi ile üretilebilecek. Proje kapsamındaki en önemli katkılarından biri de acil ve riskli bakım ve onarım müdahalelerin azalması ve ön tespitleri yapılmış hazırlıklara dayanması nedeniyle İş Sağlığı ve Güvenliği alanında sağlanacak.

3 kıta, 10 ülke, 25 tesiste devreye alınacak

Yıllık 112 milyon ton çimento üretim kapasitesi ile dünyanın en büyük üçüncü üretici konumundaki TCC Group Holding bünyesinde faaliyet gösteren CIMPOR‘un 3 kıtada toplamda 25 adet tesisinde uygulanacak olan projenin 10 bin 500 sensörden oluşan uygulama alanı, Türkiye’de 10 tesisin yanı sıra Portekiz’deki 5 ve Afrika’daki 5 çimento üretimi tesisi ile Avrupa başta olmak üzere diğer bölgelerde de bulunan 5 terminal operasyonunu kapsıyor. 2025 yılında gerçekleşecek montaj ve optimizasyon çalışmaları ile global ölçekte bir makine sağlığı izlenebilirliği sağlanacak ve ilk etapta 6 ayrı ülkede kullanıma alınacak proje, sektörel açıdan da bir ilk konumunda. Projenin 2026 ve sonrasındaki süreçte, grubun Çin ve Tayvan operasyonlarına da aktarılması planlanıyor. Proje ile toplamda 14 ayrı ülkede makine sağlığı izlenebilirliği sağlanmış ve bulut tabanlı altyapısı sayesinde uzman kadroların uzaktan destek vereceği, analiz edebileceği ve optimizasyon sağlayacağı bir sistem oluşturulacak.

Grup içerisinde entegrasyonlar ile devam edecek olan proje, diğer çimento üretim tesisleri ve farklı endüstrilerde de doğrudan uygulanabilecek potansiyele sahip. Çimento sektöründe Türkiye pazar lideri OYAK Çimento, uluslararası açılımı ile birlikte CIMPOR Global yapılanması ve markasının bir parçası olarak ilerliyor. Global ölçekli entegrasyona sahip yenilikçi yatırımlar, özel projeler ve Ar-Ge ile inovasyona dayalı çözümler için CIMPOR Global özelinde yıllık net karın yaklaşık %20’si bu alana aktarılıyor. Global ölçekli entegrasyona sahip yenilikçi yatırımlar, özel projeler ve Ar-Ge ile inovasyona dayalı çözümler için CIMPOR olarak son 5 yıllık dönemde yaklaşık 700 milyon Euro kaynak ayrılmış durumda. Global ölçekli entegrasyona sahip çevre dostu ve dekarbonizasyona odaklı yenilikçi projeler ve çözümler içinse CIMPOR Global özelinde son 5 yıllık dönemdeki karlılığın yaklaşık %40’ına eşdeğer yatırım gerçekleştirilmekte.

“Ağır sanayideki en kapsamlı sensör ve yapay zeka tabanlı makine sağlığı projesi”

FIZIX iş birliği ile bugüne kadar ağır sanayi endüstrisinde uygulanan en büyük kapsama sahip makine sağlığı projesinin hayata geçirildiğini belirten CIMPOR-OYAK Çimento Grup CTO’su Berkan Fidan, konuyla ilgili lansman toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Rekabetin sadece finansal başarılarla değil aynı zamanda çevresel ve toplumsal sorumluluklarla da ölçüldüğü günümüzde, CIMPOR-OYAK Çimento olarak bu alandaki yaklaşımımızla öncülük ediyoruz. Türkiye’de Net-Zero taahhüdü veren ilk çimento şirketi olarak karbon emisyonlarını azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak için yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyor, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Teknoloji ve sürdürülebilirlik alanındaki hayata geçirdiğimiz son uygulama ve stratejik yatırım olan FIZIX iş birliği de şirketimizin Türkiye ve küresel pazardaki operasyonlarının yanı sıra çimento ve diğer sektörlerdeki farklı oyuncular açısından da yeni bir dönemi temsil ediyor.”

Akıllı cihazlar ve ileri yazılımların birlikteliğinden oluşan projenin hayata geçirilmesine, birçok farklı çözüm üzerinde 2 yıla yakın detaylı analiz ve uygulamalı test gerçekleştirdikten sonra karar verildiğini belirten CIMPOR Global CTO’su Berkan Fidan, “Yaklaşık 5 yıllık geniş endüstriyel veri altyapımızı, analitik veri işleme kabiliyetlerimizi, bakım ve arıza kayıtları ile koruyucu bakım tecrübelerimizi bu proje kapsamında kullandık. CIMPOR-OYAK Çimento ile ileri teknolojisiyle öne çıkan FİZİX’in güçlerini birleştirmesi, çimento üretimine yönelik yeni ve öncü yaklaşımları da beraberinde getirecek. Bu iş birliğinin hem yerel girişimlerin küresel ölçekte söz sahibi olmasına imkân tanıyacağına hem de sektöre taze bir bakış açısı kazandıracağına inanıyoruz” dedi.

“Hedef: Globalde lokal oyuncu olmak”

FİZİX lansman toplantısında katılımcılara seslenen CIMPOR-OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık konuşmasında şu görüşleri aktardı: “CIMPOR-OYAK Çimento ailesi olarak başarıyla geride bıraktığımız 2024 yılında, küresel çimento devi TCC Group Holdings çatısı altında güçlerimizi birleştirerek tarihi bir adım attık. Artık global çimento pazarında CIMPOR, Türkiye’de ise onun temsilcisi OYAK Çimento markasıyla faaliyet gösteren, üretim kapasitesi bazında dünya üçüncüsü konumundaki iddialı bir grubun önemli bir parçasıyız. CIMPOR markasıyla dünya arenasında daha da güçlü bir şekilde ilerlerken bu yeni dönemde büyümeye, gelişmeye, çevreye duyarlılık ve daha yüksek ürün kalitesi prensiplerimiz doğrultusunda sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz.”

“Üretimin geleceğini de tasarlıyoruz”

“Bizler, geldiğimiz noktada yalnızca çimento üretmiyoruz; geleceğin şehirlerini inşa ediyor, altyapıyı güçlendiriyor ve geleceğin sürdürülebilir dünyasını kurguluyoruz.” diyen Suat Çalbıyık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de ve küresel pazarlarda, çimento sektöründe dönüşümün öncüsü olma misyonumuzu sürdürüyoruz. Daha akıllı, daha yeşil, daha sürdürülebilir bir çimento sektörü yaratmak için yeni hedefler belirledik. Bu konudaki kararlılığımız; TCC'nin düşük karbonlu malzemeler, kaynak geri dönüşümü ve yeşil enerji alanlarındaki stratejik hedefleriyle ve sürdürülebilirlikte uluslararası standartlara uyum öncelikleriyle daha da pekişiyor. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için üç temel unsura inanıyoruz: inovasyon, sürdürülebilirlik ve güçlü iş birlikleri. Bugün tanıttığımız Fizix projesi de bunun somut bir örneği. Artık sadece üretimi değil, üretimin geleceğini de tasarlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de karbon nötr üretim, çevre dostu inovasyonlar, dijitalleşme ile verimlilik artışı ve küresel ölçekte daha büyük bir etki yaratma hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz.”

