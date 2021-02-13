ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, 2020 ve 2021 yılına ilişkin büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

JP Morgan, Türkiye 2020 büyüme tahminini yüzde 1,1’den yüzde 1,9’a yükseltti. Kurum 2021 büyüme beklentisini ise yüzde 3,3’ten yüzde 4,6 seviyesine çıkardı.

Ekonomist Yarkın Cebeci tarafından kaleme alınan raporda, yüksek frekanslı verilerin kısıtlamalara rağmen dördüncü çeyrekte yurtiçi talebin yüksek olduğunu gösterdiği belirtildi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, raporda sıkı finansal koşullar ve devam eden kısıtlamaların ekonomide fren etkisi yapacağı belirtilse de net ihracatın büyümeye katkısının daha büyük olabileceği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın düzenlediği Beklenti Anketi’ne göre GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde Şubat ayı anketinde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,3 oldu.