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Türkiye ile Pakistan arasında mutabakat anlaşmaları imzalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile iki ülke iş insanlarının ticaret imkanlarını geliştirmek amacıyla mal ticareti anlaşmasının kapsamının genişletilmesi gibi konularda mutabakat anlaşmaları imzaladıklarını bildirdi.

13 Şubat 2025 | 17:33
Türkiye ile Pakistan arasında mutabakat anlaşmaları imzalandı

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında bulundukları Pakistan'da mevkidaşı Khan ile bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri detaylı şekilde değerlendirdiklerini aktaran Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"İkili ticaret hacmimizi 5 milyar dolar seviyesine çıkarmaya yönelik önerilerimizi paylaştık ve bu hedef doğrultusunda kararlılığımızı vurguladık. Bu doğrultuda, iki ülke arasındaki ticaretin ve yatırımların önünü açmak, yeni fırsatlar yaratmak ve ekonomik işbirliğimizi daha da derinleştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye ve Pakistan arasındaki güçlü kardeşlik bağlarını ticaret ve yatırımlarla güçlendirmeye, iş dünyamız için yeni fırsatlar oluşturmaya devam edeceğiz."

Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif liderliğinde düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı kapsamında da önemli anlaşmalara imza attıklarını vurguladı.

‘İHRACATÇILARIMIZ VE YATIRIMCILARIMIZ İÇİN YENİ FIRSATLAR SUNACAK’

Bakan Khan ile imzaladıkları anlaşmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Bolat, şunları kaydetti:

"Türk ve Pakistanlı iş insanlarının ticaret imkanlarını geliştirmek amacıyla mal ticareti anlaşmasının kapsamının genişletilmesi, eximbanklar arasında işbirliği, helal sertifikasyonunda ortak çalışmalar ve menşe belgelerinin dijital doğrulanması konularında mutabakat zaptları imzaladık. Bu anlaşmalar, ihracatçılarımız ve yatırımcılarımız için yeni fırsatlar sunarak, ikili ticaretimizin büyümesine, çeşitlenmesine ve dengeli şekilde gelişmesine katkı sağlayacaktır." AA

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