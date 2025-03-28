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Türkiye’nin 2024 dış borç stoku belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 31 Aralık 2024 itibarıyla 515,5 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 261,1 milyar dolar olduğunu bildirdi.

28 Mart 2025 | 15:01
Türkiye’nin 2024 dış borç stoku belli oldu

Bakanlık, 31 Aralık 2024 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 515,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 39 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 261,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 19,7 seviyesinde tespit edildi.

Hazine garantili dış borç stoku ise 16,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kamu net borç stoku, bu dönemde 7 trilyon 156 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 16,5 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku da 10 trilyon 720 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı ise yüzde 24,7 oldu.

 

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Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 17 şirket
Tüpraş temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını duyurdu
SPK'dan yeni bülten: 1 şirkete bedelsiz onayı
Doğuş Otomotiv temettü kararını duyurdu (2025)
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
İngiliz Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
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