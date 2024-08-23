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Türkiye'nin devleri listesine ambalaj sektöründen 55 firma girdi

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı ve geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurduğu Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ve Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listelerine ambalaj sektöründen 55 firma girdi.

23 Ağustos 2024 | 18:07
Türkiye'nin devleri listesine ambalaj sektöründen 55 firma girdi

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı ve geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurduğu Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ve Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listelerine ambalaj sektöründen 55 firma girdi. Bu firmaların üretimden satışlarının toplamı da bir önceki seneye göre yüzde 21 artışla 221,7 milyar TL'ye çıktı. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj firmalarının istikrarlı bir şekilde devler liginde yer almayı sürdürdüğünü ve sektör olarak ihracat odaklı çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan ‘İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023’ ve ‘İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023’ araştırmalarına göre Türkiye’nin ilk 1000 büyük sanayi kuruluşu arasında 2023 yılında 36’sı Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) üyesi olmak üzere toplam 55 ambalaj sektörü firması yer aldı. Bir önceki sene ise listeye sektörden 62 firma girmişti. 

ASD’den yapılan açıklamaya göre, ambalaj sektörünün yıllık değişimine bakıldığında İSO ilk 1000’de yer alan firmaların sayısının 62’den 55'e düşmesine karşın, üretimden satışlarda yüzde 21 artış görüldü. Listedeki ambalaj şirketlerinin üretimden satışları 183,2 milyar TL'den 221,7 milyar TL'ye yükseldi. Aynı dönemde ihracat yüzde 7,86 düşüşle 1,37 milyar dolara gerilerken, çalışan sayısı da yüzde 7,33 gerileme ile 18 bin 705 oldu. 
Ambalaj sektörü firmalarının ilk bin içerisindeki yerlerine bakıldığında ise toplam cironun yüzde 3'ünü oluşturdukları görüldü. Aynı firmalar toplam ihracatın yüzde 1,2'sini, toplam istihdamın da yüzde 1,7'sini oluşturdu. 

"İhracat odaklı çalışmaya devam etmeliyiz"

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj firmalarının istikrarlı bir şekilde devler liginde yer almayı sürdürdüğünü söyledi. Listedeki firma sayısının düşmesine karşın toplam satışlarda artış yaşandığını kaydeden Zeki Sarıbekir, ambalaj sektörü olarak ihracat odaklı çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Türkiye'nin jeopolitik konumu itibariyle ihracat konusunda çok avantajlı olduğunu belirten Zeki Sarıbekir, en fazla iki günde ulaşabildikleri Avrupa'nın en önemli pazar olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin coğrafi avantajını ve kalitesini kullanarak Avrupa'ya ihracatı daha da güçlendirmesi gerektiğini ifade eden Zeki Sarıbekir, Avrupa ile daha fazla ticaret için çalışırken, Asya - Pasifik, Amerika ve Afrika’nın da göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti. 

İhracatta sektör olarak 2030 için belirledikleri 20 milyar dolar hedefine doğru emin adımlarla gittiklerini anlatan Zeki Sarıbekir, Türkiye içinde de son 20 yılda ambalaj tüketiminin 2 kat arttığını ve kişi başı yıllık tüketimin 325 dolara ulaştığını belirtti. Türkiye'de 490 milyar dolarlık bir ekonomik hareketi ambalajlarla sağladıklarını söyleyen Zeki Sarıbekir, bundan sonra da ambalaj sektörünün ülke için katma değer yaratmaya devam edeceğini vurguladı.

 

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