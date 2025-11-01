Türkiye'nin ham çelik üretiminde artış yaşandı

AA muhabirinin, Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) edindiği bilgiye göre eylülde ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,3 yükselerek 3,2 milyon tona çıktı. Ocak-eylül döneminde de üretim yüzde 0,6 artışla 28,1 milyon ton oldu.

Nihai mamul tüketimi eylülde yıllık bazda yüzde 9,6 artarak 3,1 milyon tona, ocak-eylül döneminde de yüzde 3,9 yükselişle 28,9 milyon tona yükseldi.

Çelik ürünleri ihracatı miktar yönünden arttı

Çelik ürünleri ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 7,6 artışla 1,4 milyon tona yükselirken değer yönünden yüzde 0,2 azalışla 900,5 milyon dolara geriledi.

İhracat, ocak-eylül döneminde 2024'ün aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 12,1 yükselişle 11,4 milyon tona, değer bazında da yüzde 3,8 artışla 7,7 milyar dolara çıktı.

İthalat 9 ayda arttı

İthalat eylülde geçen yılın aynı ayına göre miktar bakımından yüzde 12,1 artışla 1,5 milyon ton, değer yönünden de yüzde 2,9 yükselişle 1 milyar dolar oldu.

Ocak-eylül döneminde 2024'ün aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar bazında yüzde 17,2 artışla 14,2 milyon tona, değer itibarıyla yüzde 3,6 yükselişle 9,9 milyar dolara çıktı.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde yüzde 77,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 78 seviyesine yükseldi.

"Türkiye, dünyanın en büyük yedinci çelik üreticisi konumunda"

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, AA muhabirine, çelik ürünleri üretimi ve ticaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dış pazarlardaki tıkanmalara dikkati çeken Yayan, "Dünyanın ham çelik üretiminde eylülde olduğu gibi ocak-eylül döneminde de yüzde 1,6 düşüş görüldü. Türkiye'nin 9 ayda üretimi yüzde 0,6 arttı ve ülkemiz Hindistan ve ABD ile birlikte üretimi büyüyen ülkeler arasında yer aldı." dedi.

Böylece, Türkiye'nin dünyanın en büyük yedinci çelik üreticisi konumunu sürdürmeye ve güçlendirmeye devam ettiğini vurgulayan Yayan, şunları kaydetti:

"Çelik tüketimimizin sürekli büyüdüğü bir ortamda, dış pazarlardaki tıkanmalar sebebiyle ihtiyaçların yurt içi tedarik yoluyla karşılanması daha da önem kazandı. Türk çelik sektörünün mevcut durumda iç tüketimi karşılayacak kapasitesi bulunmakla birlikte, kapasite kullanım oranı yüzde 63 gibi son derece düşük bir seviyede seyretmektedir.

Türk çelik sektörünün kapasite kullanım oranlarının artırılmasını ve milyarlarca euroluk devlet desteği alan ülkelere karşı rekabet gücünün korunması için ABD ve Avrupa Birliği'ndekilere (AB) benzer tedbirlerin alınması gerekiyor. Ayrıca ciddi ithalat artışları yaşadığımız ülkelere karşı kota uygulanması, kotayı aşan ithalat için ABD ve AB'nin uyguladığına benzer oranlarda vergi ihdas edilmesi önem taşıyor."