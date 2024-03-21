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Türkiye'nin risk priminde “teknik” yükseliş

Son dönemde Türkiye'nin risk priminde görülen yukarı yönlü ivmede yeni bir eşik aşıldı.

21 Mart 2024 | 09:38
Türkiye'nin risk priminde “teknik” yükseliş

Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) günlük olarak 19 baz puan artışla 341 baz puana geldi. Böylelikle risk primi 1 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 

Türkiye'nin risk primi geçen sene yaşanan seçim sürecinin ardından düşüş ivmesi yaşamıştı. Seçim öncesinde 700 baz puanı test eden risk primi aralık ayında 300 baz puanın altına kadar gerilemişti. 

Türkiye'de son dönemde yabancı yatırımcıların portföy çıkışı yaptıkları görülürken, Fitch'ten ise bir not artışı kararı gelmişti. 

Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı. Notun yükselmesinin Haziran 2023’ten beri uygulanan ve para politikasında önden yüklemeli sıkılaşma da dahil politikaların etkinliğini, makroekonomik ve dış kırılganlıklardaki azalmayı yansıttığı belirtilmişti.

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