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  • Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2021'de yüzde 7,7 arttı: En büyük pay 4 sektörden

Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2021'de yüzde 7,7 arttı: En büyük pay 4 sektörden

Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artarak 564,4 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri oldu.

29 Mart 2023 | 10:30
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Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2021'de yüzde 7,7 arttı: En büyük pay 4 sektörden

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin sera gazı emisyonu verilerini açıkladı.

Bu dönemde toplam emisyonlarda karbondioksit eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 71,3 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 13,3 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 12,8 ile tarım ve yüzde 2,6 ile atık sektörü takip etti.

Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990'da 4 ton karbondioksit eşdeğeri olurken, 2020'de 6,3 ton ve 2021'de 6,7 ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

Böylece, 2021'de toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artarak 564,4 milyon ton karbondioksit eşdeğeri oldu.

Enerji sektörü emisyonları arttı

Enerji sektörü emisyonları 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 402,5 milyon ton CO2 eşdeğerine ulaştı.

Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artarak 75,1 milyon ton CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı.

Bu dönemde tarım sektörü emisyonları ise yüzde 1,5 azalarak 72,1 milyon ton CO2 eşdeğeri oldu. Atık sektörü emisyonları ise yüzde 9,9 azalarak 14,7 milyon ton CO2 eşdeğerine yükseldi.

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