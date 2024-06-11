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Türkiye'ye böyle geldiler: Kaç saat sürüyor, ücreti ne kadar?

Yıllık izinleri başlayan bazı gurbetçiler, araçlarını da yanlarında getirebildikleri arabalı trenle seyahati tercih ediyor. Peki yolculuk ne kadar sürüyor, maliyeti ne kadar? İşte detaylar:

11 Haziran 2024 | 13:03
Son Güncellenme: 11 Haziran 2024 | 13:07
Türkiye'ye böyle geldiler: Kaç saat sürüyor, ücreti ne kadar?

Memleketlerine giderken uzun saatler direksiyon başında kalmak istemeyen gurbetçiler, araçlarını trene yükledikten sonra yataklı vagonlarda dinlenerek yolculuk yapabiliyor. İşte detaylar:

 

 

 

 

1 'OPTİMA EKSPRES'IN ROTASI

'OPTİMA EKSPRES'IN ROTASI Türkiye yolculuğu için Avusturya'nın Villach kentinden hereket eden "Optima Ekspres", Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahından Kapıkule Tren Garı'na 1400 kilometre katederek ulaşıyor. Tren, gümrükteki işlemlerin ardından Edirne merkezdeki Ayşekadın Garı'na geliyor.

2 ÜCRETİ NE KADAR?

ÜCRETİ NE KADAR? Gurbetçiler, vagondan çıkardıkları araçlarıyla baba ocağının yolunu tutuyor. Bilet fiyatları kişi başı 207 avro, özelliklerine bağlı olarak ise araç başı 389 avrodan başlıyor.

3 'BAZI ÜLKELERDE ÇOK BEKLEDİK'

'BAZI ÜLKELERDE ÇOK BEKLEDİK' Almanya'dan gelen Mehmet Ağadereli, AA muhabirine, bazı ülkelerde çok bekledikleri için 32 saat sürmesi gereken yolculuğun 45 saate ulaştığını söyledi. Yolculuğun rahat geçtiğini belirten Ağadereli, "Aracım eski, antika olduğu için yolda kalırım diye korktum. Arabayı trene yükledik, kendimiz de klimalı yataklı kompartıman aldık." dedi.

4 '6 YILDIR KULLANIYORUM'

'6 YILDIR KULLANIYORUM' Almanya'dan Sivas'a giden Emrah Özsayıner de 6 yıldır Türkiye'ye arabalı trenle geldiğini anlattı.Edirne'de konakladıktan sonra memleketine gideceğini ifade eden Özsayıner yolculuğu şöyle anlattı:

5 'İLK KEZ BU KADAR UZADI'

'İLK KEZ BU KADAR UZADI' "İlk kez bu kadar uzadı. Emekli oldum ve o uzun yolu çekmek istemiyorum, rahat olsun. Arabamı vagona yükledikten sonra kompartımanda da yatarak gelmek istedim. Her sene gelmeden duramam, her sene mecbur geleceğim memleketime. Çok heyecanlıyım ama karnım aç, hemen gidip acılı bir Edirne tava ciğeri yiyeceğim. Edirne'de dinlendikten sonra Allah'ın izniyle Sivas'a gideceğim."

6 '10 YILDIR KULLANIYORUM'

'10 YILDIR KULLANIYORUM' Almanya'dan Konya'ya giden Sebahattin Süzer ise yolculuğunun rahat geçtiğini dile getirdi. Arabalı treni 10 yıldır kullandığını belirten Süzer, "Biraz geç geldik ama geç olsun da güç olmasın tabii. Trende gelene kadar istirahat ettim, sohbet ettik, yeni arkadaşlarla tanıştım, her yörenin insanı var trende. Rahat ve iyi bir yolculuk geçirdim." dedi.
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