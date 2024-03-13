ARA
Bist 100
9003,18
-0,73%
Bist 100
Dolar/TL
32,0936
0,0795%
Dolar/TL
Euro/TL
35,1348
0,1235%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0932
0,0453%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2228,47
0,15%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Türkiye'ye doğrudan yatırımda yabancının tercihi gayrimenkul oldu!

Türkiye'ye doğrudan yatırımda yabancının tercihi gayrimenkul oldu!

Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 910 milyon dolara yükseldi.

13 Mart 2024 | 10:14
Türkiye'ye doğrudan yatırımda yabancının tercihi gayrimenkul oldu!

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenini yayımladı.

Buna göre, ocakta Türkiye'ye giren toplam UDY miktarı yüzde 20 artışla 910 milyon dolar oldu. 

Yatırım sermayesi girişleriyle 399 milyon dolar, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla 415 milyon dolar, borçlanma araçları vasıtasıyla 102 milyon dolarlık giriş kaydedildi. 

Yatırım tasfiyelerinin 6 milyon dolar değerinde aşağı yönde etkilemesiyle, toplam UDY girişi 910 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında çekilen UDY, aynı ay içerisindeki cari açığın yüzde 36'sına karşılık geldi. 2002 yılından itibaren değerlendirildiğinde ise Türkiye'ye gerçekleşen kümülatif UDY girişleri 264 milyar doları aştı.

En fazla yatırım ABD'den geldi

Ocak ayında 399 milyon dolar olarak gerçekleşen yatırım sermayesi girişleri arasında başı çeken sektör 167 milyon dolarla (yüzde 42) madencilik ve taş ocakçılığı oldu. Toptan ve perakende ticaret ise yüksek performansını sürdürerek yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 15'ini çekti.

Yılın ilk ayında Türkiye'nin çektiği UDY'de en yüksek payı yüzde 44 ile ABD alırken, onu yüzde 17 ile Almanya, yüzde 12 ile Birleşik Krallık izledi. Avrupa Birliği (AB-27) ülkelerinin aldığı toplam pay yüzde 27 oldu. ​​​​​​​

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2228,47 0,15%
  • ALTIN ONS 2159,66 0,07%
  • BIST 100 9003,18 -0,73%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,707 0,014%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34864 -0,03484%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,74 0,0447%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,0936 0,0795%
  • EURO/DOLAR 1,0932 0,0453%
  • EURO/TURK LIRASI 35,1348 0,1235%
  • STERLIN/DOLAR 1,27937 0,00156%
Günün En Çok Okunanları
Deutsche Bank: Martta 500 baz puan faiz artışı 'yüksek ihtimal'
Naci Görür uyardı: Kentte sadece denizde değil her yerde fay var
Naci Görür uyardı: Kentte sadece denizde değil her yerde fay var
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu
SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu
IC Holding, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" taahhütlerini duyurdu
IC Holding, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" taahhütlerini duyurdu
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Tesla'nın Türkiye satışları neden geriliyor? 3 neden
GERİ
İLERİ
Deutsche Bank: Martta 500 baz puan faiz artışı 'yüksek ihtimal'
Naci Görür uyardı: Kentte sadece denizde değil her yerde fay var
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu
Naci Görür uyardı: Kentte sadece denizde değil her yerde fay var
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu
IC Holding, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" taahhütlerini duyurdu
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu
IC Holding, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" taahhütlerini duyurdu
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL