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Türkiye'ye ilk 5 ayda turist gönderen 5 ülke

Türkiye, bu yılın ocak-mayıs döneminde toplam 17 milyon 809 bin 78 ziyaretçiyi ağırladı. Bu dönemde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya birinci, Rusya ikinci sırada yer aldı.

25 Haziran 2024 | 11:44
Türkiye'ye ilk 5 ayda turist gönderen 5 ülke

Kültür ve Turizm Bakanlığı' mayıs ayına ilişkin yabancı ziyaretçi sayılarını açıkladı.

Mayıs ayında yabancı ziyaretçi sayısı, 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 14 artış göstererek 5 milyon 130 bin olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,47 artarak 15 milyon 784 bine çıktı. Yurt dışı ikametli vatandaş istatistiklerine göre ise 2 milyon 24 bin 865 Türk vatandaşı ziyaret etti. Böylece toplam ziyaretçi sayısı 17 milyon 809 bin 78'e ulaştı.

En çok turist Almanya'dan

Mayıs ayında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, Rusya yüzde 15,32 artış ve 739 bin 17 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Almanya yüzde 18,12 artışla 729 bin 505 ziyaretçi gönderirken, Birleşik Krallık yüzde 21,62 artışla 550 bin 592 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve Polonya takip etti.

Yılın ilk 5 aylık döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 16,20 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Rusya 1 milyon 78 bin 294 ziyaretçi ile ikinci sırada yer alırken, İran yüzde 51,78 artış ve 946 bin 437 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere izledi.

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