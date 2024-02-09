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  • Türkiye'yi baharda nasıl hava bekliyor? Meteoroloji uzmanı açıkladı

Türkiye'yi baharda nasıl hava bekliyor? Meteoroloji uzmanı açıkladı

Türkiye genelinde, bahar aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışlı geçmesi bekleniyor.

09 Şubat 2024 | 12:24
Türkiye'yi baharda nasıl hava bekliyor? Meteoroloji uzmanı açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, AA muhabirine, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün üç aylık öngörülen mevsimsel sıcaklık verilerini değerlendirdi.

Bu kapsamda mart, nisan ve mayıs aylarında beklenen hava durumuna ilişkin bilgi veren Şahbaz, "Özellikle mart ve nisan aylarında yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece, yer yer 3 derece üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Tabii bu hep sıcak gidecek demek değil, arada soğuk ataklar olacaktır. Ancak ortalamalara baktığımızda sıcak bir baharı, mart, nisan aylarını geçireceğimizi söyleyebiliriz." diye konuştu.

Mayısta ise yurdun genelinde sıcaklıkları mevsim normalleri civarında öngördüklerini dile getiren Şahbaz, "Mayıs ayında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklar mevsim normalinin 1 ila 2 derece üzerinde olacak." dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerin üzerinde yağış beklentisi 

Baharda yurttaki yağış durumuna ilişkin tahminleri de paylaşan Şahbaz, "Yağışların yurt genelinde mevsim normalleri civarında olmasını ancak Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle sahil kesiminde yağışların mevsim normallerinin bir miktar üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahbaz, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, bahar aylarında yağış miktarlarını artıran bir etmen olduğunu vurgulayarak, "Yağış miktarını artırırken aslında kısa süreli, kuvvetli yağış miktarlarını da artırıyor maalesef. Dolayısıyla sıcak havayla beraber daha çok sel, kuvvetli yağışlar, su baskınları görme ihtimalimizin de arttığını söyleyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

"Mevsim normalleri civarında yağışlar bekliyoruz"

Türkiye'de genel olarak bahar aylarının yağışlı geçtiğine işaret eden Şahbaz, "Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi vatandaşlarımızda kurak bir bahar geçireceğimiz algısı oluşturabilir ancak yaptığımız değerlendirmelere göre mevsim normalleri civarında yağışlar bekliyoruz." dedi.

Şahbaz, kış mevsiminin sıcak geçmesinin ağaçların erken çiçek açmasına da neden olabileceğini belirterek, "Her ne kadar önümüzdeki dönemin sıcak geçeceğini düşünüyor olsak da bu sıcak periyodun içinde kısa süreli birkaç günlük soğuk ataklar göreceğiz maalesef. Bu soğuk ataklar da zirai don açısından oldukça riskli olabilir. Çünkü sıcaklıkların yüksek olmasından dolayı erken açan ağaçların bu geç donlarda çok büyük zararlar görme ihtimali var." diye konuştu.

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