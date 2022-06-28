36 ülkede 152 üretim tesisi ve 22 binden fazla çalışanı ile gıda sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan Kerry Group, 2015 yılında Türkiye’de Krater’i satın alarak kendi üretimini yapmaya başladı. Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmaya açık olduklarını söyleyen Kerry Türkiye, Ortadoğu ve Pakistan Genel Müdürü İnanç Işık, “Tuzla’daki fabrikamızda iki hattımız vardı; artan talebi karşılamak için üçüncü üretim hattımızı devreye alıyoruz. Yeni fırsatlara açığız ve aktif olarak yeni teknolojiler arıyoruz” diyor.

36 ülkede 152 üretim tesisi ve 22 binden fazla çalışanı ile Kerry Group, Elite World Sapanca Otel’de “Genişleyen Ufuklar” teması ile düzenlenen bir organizasyon ile 50’nci yılını kutladı. Geniş bir katılım kitlesi ile düzenlenen organizasyonda, tüketiciler tarafından tercih edilen gıda markaları ve yiyecek-içecek üreticileri iş ortakları bir araya geldi. Etkinlikte, Kerry Group APMEA CEO’su ve Başkan Yardımcısı John Cahalane ve Kerry Türkiye, Ortadoğu ve Pakistan Genel Müdürü İnanç Işık ve Türkiye çalışanlarının yanı sıra üst düzey liderler, davetlilerle birlikte Kerry’nin sürdürülebilir gelecek stratejisini, 2022 performansı, küresel yiyecek-içeçecek sektörlerinin geleceğini ve müşteri beklentilerindeki değişimleri paylaştılar.

Kerry, 2015 yılında Türkiye’de Krater’i satın alarak kendi üretim tesislerinin yanı sıra Ar-Ge çalışmalarını da yürütüyor.

Ekonomist’in sorularını yanıtlayan İnanç Işık, “Tuzla’daki fabrikamızda iki hattımız vardı; artan talebi karşılamak için üçüncü üretim hattımızı devreye alıyoruz. Yeni fırsatlara açığız ve aktif olarak yeni teknolojiler arıyoruz. Şirket stratejimizle uyumlu fırsatlar bulabilirsek Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmaya da açığız” diyor.

Işık, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Kerry olarak Türkiye’deki üretim hacminiz nedir?

İstanbul Tuzla’da bir üretim tesisimiz var. 2015 yılında Krater markasını satın alarak bu üretim tesisimize sahip olduk. Bu yıl çok güzel ve güçlü bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim. Yılın ilk yarısında güçlü sonuçlar elde ettik. İki kanalda faaliyet gösteriyoruz. Bunlardan biri, yiyecek ve içecek üreticileri tarafından kullanılan tat ve beslenme bileşenleri. Diğeri ev dışı tüketim kanalı dediğimiz otel, restoran, kafe noktaları için ürünler. Her ikisi de çok ciddi bir büyüme yaşadı. İki kanalın da farklı dinamikleri var.

Pandemi üretiminizi nasıl etkiledi?

Ev dışı tüketim, COVID nedeniyle zor bir dönem geçirdi. 2019’da, COVID’den bir yıl önce, Türkiye’de turizm ve ev dışı tüketim güçlüydü, ancak salgın bunu değiştirdi ve ev dışı tüketimde ciddi bir düşüş yaşandı. Ancak ev dışı tüketimi bugün 2019 ile karşılaştırdığımızda, 2019’daki rakamlarımızın epey üstündeyiz ve ev dışı kanalın geri döndüğünü güvenle söyleyebiliriz.

Bu büyümeyle beraber üretimde ve kapasitede bir artış öngörüyor musunuz?

Evet, öngörüyoruz. Tuzla’daki fabrikamızda iki hattımız vardı; artan talebi karşılamak için üçüncü üretim hattımızı devreye alıyoruz. Tat ve besleyicilik bileşenleri büyürken aynı zaman bir gelişme de görüyoruz. Müşterilerimizin ihracat kanallarında da güçlü bir gelişim var. Müşterimizin temel sorunu,

dünyadaki tedarik sorunlarının yarattığı ulaşılabilirlik. Geçen yıl, hammaddelerde erişilebilirlik sorunları olacağını öngördük ve bunu yaşadık. Bu nedenle artık herkes müşterilerine hızlı bir şekilde hizmet verebilmek için envanterini güçlendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla ihracattan gelen taleple birlikte burada ciddi bir dinamizm var.

Her iki kanal için de başka yeni marka eklemeyi planlıyor musunuz?

Ev dışı tüketim noktalarında hizmet verdiğimiz kanalımızda çeşitli markalarımız bulunuyor. Çoğu global markalar ve bazıları da Türkiye’deki Krater gibi yerel markalar. Da Vinci Gurme içecek sosları, şurupları, smoothie’leri, frappe’leri, 2018 yılında Türkiye pazarına sunduğumuz global markaların güzel bir örneği. Bu yıl premium segmentte lider marka haline geldi. Diğer bir küresel marka ise dondurulmuş meyve ve sebze püreleri, dondurulmuş meyvelerden oluşan Ravifruit… Ravifruit ile üst segment patisserielerin lezzetli ve kaliteli hamur işleri oluşturmasına yardımcı oluyoruz. Krater, Türkiye’deki pastacılık sektörüne hizmet veren tanınmış, kaliteli bir marka. Krater’in ürün portföyü desteklemek üzere yerel Ar-Ge yeteneklerimiz var ve yakın zamanda yerel lezzet tercihleri ve tüketici beklentilerine yanıt veren başarılı bir dondurma grubu geliştirdik.

Türkiye’de satın almayı düşündüğünüz benzer markalar var mı? Yoksa stratejiniz markaları kendi Ar-Ge merkezlerinizde hazırlayıp büyütüp sahaya çıkartmak mı yoksa hazır güçlü bir markayı bünyenize katmak mı?

Lezzet ve besleyicilik ürünlerinde lider olan Kerry, beslenme trendlerine ve tüketici ihtiyaçlarına cevap verecek çözümler üretmeye devam ediyor. Sürdürülebilirlik projelerimiz, politikalarımız, yeni yatırımlarımız ve satın almalarımız bu çerçevede yürütülüyor. Türkiye’de bir üretim tesisimiz var ve şu anda kapasitesini artırıyoruz; yeni fırsatlara açığız ve aktif olarak yeni teknolojiler arıyoruz. Şirket stratejimizle uyumlu fırsatlar bulabilirsek Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmaya da açığız.

“MÜŞTERİLERİMİZLE BİRLİKTE YENİ ÜRÜNLER GELİŞTİRİYORUZ”

“İşimizin büyük bir kısmı müşterilerimizle birlikte ürünler geliştirmek. Bu nedenle bazı tüketici markalarımız olsa da, katkıda bulunduğumuz ürünlerle, Türk tüketicilerin günlük hayatının parçası olan pek çok gıdanın bir parçasıyız. Büyük yiyecek ve içecek şirketleriyle ortaklıklarımız var. Onlarla birlikte çeşitli ürünler, yeni lezzetler yaratıyor, marketlerde tüketiciye sunulan gıdaların besleyicilik profilini geliştiriyoruz. Patates cipsi markalarının barbekü ve peynir aromalı cips gibi yeni lezzetler piyasaya sürmelerine destek oluyoruz. Türkiye’deki tüketicilere probiyotik çay ürünleri sunan bir üretici ile de başarılı ve yenilikçi bir işbirliğimiz var.”