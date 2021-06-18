Fransa, Türkiye’yi Kovid-19 salgınında seyahat kısıtlaması getirilen “kırmızı ülkeler” listesinden çıkarmıştı.
Fransa, Türkiye’yi Kovid-19 salgınında seyahat kısıtlaması getirilen “kırmızı ülkeler” listesinden çıkarmıştı.
Yaz portföy önerilerinde hisse yatırımı öne çıkıyor. Ancak bu yatırımı yaparken doğru hissede pozisyon almak, kısa vadeli düşünmemek, güçlü ve...Daha fazla oku
Açıkça görülüyor ki bu bölgede muazzam fırsatlar söz konusu, deniz aşırı büyüme bu bölgede ticaret yapmak isteyen işletmeleri bir üst seviyeye taşıyabilir. Bununla birlikte, uluslararası ticaret genellikle bir takım zorlukları beraberinde getirir. >>Daha fazla oku
Dijital dönüşüm, son on yılın en stratejik kavramlarından biri oldu. Eski iş yapış yöntemleri yerini adım adım dijitalleşmeye bırakırken bu süreci iyi değerlendirenler çok büyük avantajlar elde ederek piyasadaki konumlarını güçlendirdiler. Peki sizin şirketiniz de dijitalleşmeye hazır mı?Daha fazla oku
Avrupa Merkez Bankası, bankalar için mevcut kaldıraç esneklik oranının 2022 yılının mart ayına kadar uzatıldığını duyurdu. Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB),...
İspanya Başbakanı Sanchez, yen tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Mart 2020'den bu yana zorunlu olan maske kullanma uygulamasının 26 Haziran'dan...
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi’nin hazırladığı rapor, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve çoğunun kayıt dışı çalıştığı ev işçilerinin insana yakışır...
Almanya İçişleri Bakanlığının yeni kararıyla Türkiye'de yaşayan ve Biontech aşısından çift doz yaptıranlar artık Almanya'ya turistik ziyaret yapabilecek. Almanya 25...
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