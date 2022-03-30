Erzincan’ın tarihi ve kültürel değeri ile öne çıkan turistik ilçesi Kemaliye, Türkiye’nin Cittaslow (sakin şehirler) ağına dahil edilen son yerleşim yeri oldu. Peki, sakin şehir nedir? Türkiye’nin sakin şehirleri (Cittaslow) hangileri? İşte son gelişme ve Türkiye’nin sakin şehirleri listesi

Cittaslow International Başkanlık Konseyi’nin 26 Mart 2022’de çevrim içi yaptığı toplantıda, Kemaliye ilçesi sakin şehirler ağına dahil edildi. Eski adı Eğin olan ve yukarı Fırat Nehri havzası ile tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan ilçenin adı, 1922’de Kurtuluş Savaşı’nda ilçe halkının Kuvayımilliye güçlerine sağlamış olduğu katkılardan dolayı Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kemaliye olarak değiştirildi.

Geçmişten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve geleneksel mimarisiyle Anadolu’nun kültürel mirasının örneklerini yansıtan ilçe, 30 Nisan 2021’de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer aldı.

ÇEKÜL Vakfı’nın “7 Bölge 7 Kent” projesinde de yer alan ve Tarihi Kentler Birliği’nin kurucu üyesi olan Kemaliye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2003’te de Turizm Öncelikli Yöre Belediyesi Listesi’ne seçildi.

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin, hem doğal hem de kültürel kriterleri ile dünyanın ender yerlerinden biri olduğunu belirtti.

İlçenin Cittaslow üyelik sürecinin iki yıl önce başladığını ve sonuca vardıklarını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

“Uluslararası sakin şehirler ağına girmek üzere yaptığımız başvuru ve hazırladığımız dosya, yapılan toplantıda kabul görmüş ve Cittaslow ağına alınmıştır. Kemaliye, 30 ülkeden 281 kentin bulunduğu ağa dahil olmuş ve uluslararası bir tescili daha kazanmıştır. Cittaslowun amacı, dünyada kendi kimliğini koruyan, yıkıcı ve tehlikeli küresel çalkantılardan kendini koruyarak gelecek vizyonu oluşturan kentleri bir araya getirmek ve dünyaya örnek sunmaktır. Bu özel kentler yönetilirken doğal değerlerine, gelenek ve göreneklerine, yerel mimarisine, yemeklerine, müziğine, zanaat ve esnafına sahip çıkmasına, birliğin üye kentleri için kabul edilen kriterler vasıtasıyla sağlanması hedeflenmektedir. Dünyada sadece belirli kriterleri sağlayan özel yerler bu ağa katılabilir.”

Cittaslow kentleri içerisinde bulunmasının ilçeye de önemli bir katkı sağlayacağını vurgulayan Karaman, ilçenin dünyada daha çok tanınan, bilinen ve ziyaret edilen bir yer olacağını aktardı.

SAKİN ŞEHİR (CITTASLOW) NEDİR?

Peki, sakin şehir nedir? İtalyanca citta (şehir) ve İngilizce slow (yavaş) kelimelerinden oluşan Cittaslow, “sakin şehir” anlamında kullanılıyor. Cittaslow ağı ise küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarzını standartlaştırmasını, yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için “slow food” hareketinden ortaya çıkan bir kentler birliği olarak faaliyet gösteriyor.

SAKİN ŞEHİR OLMA ŞARTLARI NE?

Sakin Şehir statüsünü elde etmek için bir şehrin bazı kulları kabul etmesi gerekiyor. Sertifikasyon genel olarak 7 makro alana bölünmüş 72 kalite gereksinimi ile ilgili: 1. Enerji ve çevre politikaları

Parklar ve yeşil alanlar, yenilenebilir enerji, ulaşım, geri dönüşüm vb. 2. Altyapı politikaları

Alternatif hareketlilik, bisiklet yolları, şehir mobilyaları vb. 3. Kentsel yaşam kalitesi politikaları

Örneğin kablolu ağ şehirlerinin (fiber optik, kablosuz) vb. yeniden nitelendirilmesi ve yeniden kullanılması. 4. Tarım, turizm ve esnaf politikaları

GDO kullanımının yasaklanması, çalışma tekniklerinin ve geleneksel el sanatlarının değerinin artırılması vb. 5. Misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için politikalar

İyi bir karşılama, ticarette farkındalığının arttırılması (tekliflerin ve uygulanan fiyatların şeffaflığı, tarifelerin net bir şekilde görünürlüğü), vb. 6. Sosyal uyum

Engellilerin, yoksulluğun, ayrımcılığa uğrayan azınlıkların vb. entegrasyonu. 7. Ortaklıklar

Doğal ve geleneksel yiyecekleri teşvik eden diğer kuruluşlarla işbirliği vb.

TÜRKİYE’NİN SAKİN ŞEHİRLERİ HANGİLERİ?

Dünya genelinde Sakin Şehir ünvanı alan 281 şehir bulunuyor. Türkiye’deki sakin şehirleri ise şöyle: