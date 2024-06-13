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Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı

Kısa bir süre önce halka arz olan Lila Kağıt, Erzurum’da temelini attığı ikinci üretim tesisini 2027 yılına kadar tamamlamayı hedefliyor.

13 Haziran 2024 | 15:38
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı

Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, “Önümüzdeki beş yılda 5 milyar TL’lik yatırım planlıyoruz” diyor.

Halka arz rüzgarına Lila Kağıt’da uydu ve 9 Mayıs’ta borsada işlem görmeye başladı. 3,5 milyonu aşan bir yatırımcı başvurusu ile 4,48 milyar TL’lik bir halka arz büyüklüğüne erişen şirket, önemli bir yatırıma da başladı.

Erzurum’da kağıt üretim tesisi temelleri atan şirket, bu yatırımı 2027 yılına kadar tamamlamayı hedefliyor. Şirketin bu yılı 364 milyon dolar ciro ile kapatmasını öngördüklerini kaydeden Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, önümüzdeki beş yılda 5 milyar TL’lik yatırım planladıklarını söylüyor. Kâr dağıtım politikasında belirlenen koşulların sağlanması durumunda temettü planladıklarını kaydeden Alp Öğücü, 16 yıl önce kurulan şirketin büyüme stratejisini anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Yabancılar borsada 542,7 milyon dolarlık satış yaptı
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
Nakde dönmek isteyen borsa yatırımcısı için son gün!
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse
Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi: Yüzde 500
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