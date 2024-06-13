Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı

Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, “Önümüzdeki beş yılda 5 milyar TL’lik yatırım planlıyoruz” diyor.

Halka arz rüzgarına Lila Kağıt’da uydu ve 9 Mayıs’ta borsada işlem görmeye başladı. 3,5 milyonu aşan bir yatırımcı başvurusu ile 4,48 milyar TL’lik bir halka arz büyüklüğüne erişen şirket, önemli bir yatırıma da başladı.

Erzurum’da kağıt üretim tesisi temelleri atan şirket, bu yatırımı 2027 yılına kadar tamamlamayı hedefliyor. Şirketin bu yılı 364 milyon dolar ciro ile kapatmasını öngördüklerini kaydeden Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, önümüzdeki beş yılda 5 milyar TL’lik yatırım planladıklarını söylüyor. Kâr dağıtım politikasında belirlenen koşulların sağlanması durumunda temettü planladıklarını kaydeden Alp Öğücü, 16 yıl önce kurulan şirketin büyüme stratejisini anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.