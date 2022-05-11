Bahama bandıralı dev kruvaziyer Odyssey of the Seas, 4 bin 281 yolcusuyla Aydın’ın Kuşadası ilçesine yanaştı.
Bahama bandıralı dev kruvaziyer Odyssey of the Seas, 4 bin 281 yolcusuyla Aydın’ın Kuşadası ilçesine yanaştı.
Minder üretimi gerçekleştiren Tevalli markası, öncelikle hammaddenin daha iyisini araştırarak üretim vizyonunda kaliteyi ön plana çıkarıyor. Tevalli Genel Müdürü Ahmet Türk, “Bizim ürünlerimizdeki farklılığımız sürekli otomatik gelişim butonumu açık tutmamla alakalıdır” diyor.Daha fazla oku
Benzin fiyatlarına litre başına 79 kuruşluk zam yapıldı. Uluslararası ürün fiyatlarında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından benzin...Daha fazla oku
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Kovid-19'a yakalandığını açıkladı. Koronavirüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Gates, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19...
ABD Hazine Bakanı Yellen, Kovid-19 salgını nedeniyle küresel büyümede devam eden oynaklık ve eşitsizlik potansiyeli olduğunu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ise...
Amerikan ilaç şirketi Pfizer, migren için ilaçlar geliştiren ABD'li Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd'yi 11,6 milyar dolara satın almak üzere...
Rus medyasına göre Rus oligark Alexander Subbotin (43), hafta sonu bir şamanın evinde gizemli bir şekilde hayatını kaybetti. Newsweek'in haberine...
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