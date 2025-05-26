Türkşeker 111 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? 2025 Türkşeker 111 işçi şartları neler?

TÜRKŞEKER, Nisan ayında 1.658 işçi alımı için başvuruları toplamıştı. Gözler kura çekimine çevrilmişken 111 yeni işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Türkşeker 111 sürekli işçi alımı başvuru şartları ve tarihi, yayınlanan ilanla birlikte araştırılmaya başladı.

TÜRKŞEKER 111 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN?

TÜRKŞEKER işçi alımı başvuruları 26 Mayıs tarihinde başlayacak ve 4 gün açık kalacak. Başvuru işlemleri 30 Mayıs tarihinde tamamlanacak. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, Türkiye İş Kurumunun İl/şube Müdürlüklerinden yapabilecek.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

TÜRKŞEKER A.Ş bünyesindeki 14 ilde 17 farklı işyerinde istihdam edilmek üzere engelli ve eski hükümlü 111 sürekli işçi alımı yapılacak. İşçi alımı ilanı yayımlandıktan sonra özel ve genel şartlar belli olacak. İşçi alımı yapılacak yerler ve kadrolar şu şekilde;

AĞRI 3

ANKARA 11

BURDUR 8

ERCİŞ 5

EREĞLİ 10

ESKİŞEHİR 10

ILGIN 10

KARS 8

KASTAMONU 11

MALATYA 3

SUSURLUK 7

UŞAK 8

YOZGAT 10

ANKARA MAKİNE 3

TURHAL 1

ANKARA EMAF 2

AFYONKARAHİSAR 1

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI İLANI

Alıma ilişkin ilan yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

‘’Şirketimize bağlı iş yerlerinde Engelli ve Eski Hükümlü kontenjan açığımızın kapatılması amacıyla belirsiz süreli çalıştırılmak üzere 93 Engelli, 18 Eski Hükümlü olmak üzere toplam 111 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumunun internet sitesinden 26 Mayıs 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir.

Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablolar ilişiktedir.

İlanen duyurulur.’’