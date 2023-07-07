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TÜRKŞEKER 6 ay süreyle 1000 geçici işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker AŞ fabrikalarına 1000 geçici işçi alacak.... Alınacak geçici işçilerin bölümleri ve personel sayısı da duyuruldu.

07 Temmuz 2023 | 23:09
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TÜRKŞEKER 6 ay süreyle 1000 geçici işçi alacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRKŞEKER'e 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 6 ay süreyle 1000 geçici işçi alımı yapılacak.

Bakan İbrahim Yumaklı, istihdam edilecek geçici işçi alımını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurarak "Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçici işçi alımına ilişkin aranacak şartlar 11 Temmuz'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular da yine İŞKUR internet sitesi üzerinden 11-17 Temmuz'da yapılabilecek.

Alınacak geçici işçilerin personel sayısı şu şekilde belirlendi:

"Mekatronik bakım onarım teknisyeni 404, kimya teknisyeni 344, makine teknisyeni 78, makine bakım onarım teknisyeni 42, iş makinaları operatörü 31, mekaniker buhar kazanları teknisyeni 28, tarım makinaları teknisyeni 20, inşaat teknisyeni 18, elektrik teknisyeni 15, bilgisayarlı makine teknisyeni 11, metal teknolojisi teknisyeni 6, endüstriyel otomasyon teknisyeni 3"

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