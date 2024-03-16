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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den KAAN açıklaması

Kotil, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Havacılık Vizyonu" konulu panel öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın teslimatı için çalıştıklarını söyledi.

16 Mart 2024 | 23:48
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den KAAN açıklaması

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçak KAAN'a ilişkin, "Türklerin yaptığı tümüyle dijital en komplike cihaz. Allah nasip etti planlandığı gibi çalıştı. Demek ki bu oluyormuş." dedi.

Projenin 2010'da başladığını belirten Kotil, KAAN'in ilk uçuşuna değinerek,  "Özellikle Amerikan medyası işi çok iyi irdeledi. F-22 ile karşılaştıran tablolar ortaya koydu." diye konuştu.

Kotil, KAAN'ın 5'inci nesil bir savaş uçağı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ruslarda, Çin'de ve Amerikalılarda F-22 ve F-35 var. Amerikalılar iki uçak yaptılar. F-22 daha çok havada, hava hedefleri vurmak için. F-35 de daha çok havadan kara hedeflerini vurmak için. Rusya ve Çin de tek uçakla buna cevap verdi. Türkiye de KAAN'la cevap veriyor. Bizim uçağımız biraz F-22'ye doğru kaymış durumda. İlk uçuşu önemliydi. Çünkü kocaman, 20 ton. Allah nasip etti havada kaldı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da kendi ifade etti, 20 uçağın 2028 itibarıyla Hava Kuvvetlerine teslimatı planlanıyor. Biz o planın arkasını dolduracağız. Gerçekten devrim bu. Çünkü koca bir uçak. İki tane F-16 motoru var. Üzerindeki bütün sistemler fiber optik ve aklınıza ne geliyorsa. Türklerin yaptığı tümüyle dijital en komplike cihaz. Allah nasip etti planlandığı gibi çalıştı. Demek ki bu oluyormuş."

Kotil, panelde de KAAN'a ilişkin bilgi verdi, katılımcıların sorularını yanıtladı.

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