TÜSİAD'dan iş dünyasına çağrı

TÜSİAD iş dünyasına, Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketler başta olmak üzere, şirketlerin yönetim kurullarındaki kadın üye oranını; iki yıl içinde, SPK'nın “uy ya da açıkla” prensibiyle uyumlu olan yüzde 25 hedefine, beş yıl içinde ise, AB tarafından üye ülkelere getirilen en az yüzde 33 hedefine taşıması, tüm yönetim kademelerinde kadın-erkek dağılımına ilişkin verilerini düzenli açıklaması için çağrıda bulundu.

Yönetimde kadın oranının artırılmasını ivmelendirmek amacıyla, kendi üyelerimizden başlayarak iş dünyasını harekete geçirmek üzere çağrıda bulunduklarını söyleyen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Şirketler; mevcut kaynaklardan da faydalanarak, yönetim kurullarında görev almaya hazır mevcut kadın aday havuzuna erişebilir, sertifikalı eğitim-mentorluk programlarına başvurarak kadın yetenek havuzunu genişletebilir, yönetim kurulları için oluşturulması zorunlu olan aday gösterme komitelerine bu yönde yardımcı olacak araçlara ulaşabilir ve halka açık veriler çerçevesinde “düzenli veri takibine katkı sağlayabilir. Şirketlerin bu kaynaklardan yararlanması için teşvik edici olacağız” dedi.