TÜSİAD’dan İdlib’deki saldırıya tepki - Ekonomist

TÜSİAD’dan İdlib’deki saldırıya tepki
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, İdlib’de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyunun daha fazla duyarsız kalmaması gerektiğini belirterek, “Bu tutum batı dünyasının her zaman savunuculuğunu yaptığı insan hakları ve transatlantik değerlerle hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Bu konuda tüm ilgili tarafların ve Avrupa Birliği’nin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz.” dedi.
Kaslowski, Dünya Bankası’nın hazırladığı “Ocak 2020-Küresel Beklentiler Raporu’nun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, İdlib’de görev yapan Türk askerlerine dün gece gerçekleştirilen alçak saldırı sonucunda gelen şehit haberlerinin herkesin yüreğini yaktığını kaydetti.
Şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar dileyen Kaslowski, “Milletimizin başı sağ olsun.” dedi.
Kaslowski, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Suriye sorununun bu noktaya gelmeden çok taraflı diplomasi anlayışı içerisinde çözülebileceğini ümit etmiştik. Maalesef olaylar herkes için çok acı veren bir noktaya geldi. Daha büyük acılar yaşanmadan, bölgede ateşkesi sağlayacak çözümün tekrar diyalog kanalları ile aranmasını temenni ediyoruz. İdlib’de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyu daha fazla duyarsız kalmamalıdır.
Bu tutum batı dünyasının her zaman savunuculuğunu yaptığı insan hakları ve transatlantik değerlerle hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Bu konuda tüm ilgili tarafların ve Avrupa Birliği’nin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz.”
İHKİB: YÜREĞİMİZ YANDI
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ise, “İdlib’den dün gece gelen haberler yüreğimizi yaktı. Sivil can kayıplarını önleme ve barışı koruma misyonunu üstlenen Mehmetçiğe Suriye rejim güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.” ifadelerini kullandı.
İHKİB’den yapılan yazılı açıklamada Gültepe, İdlib’de düzenlen saldırıyı şiddetle ve nefretle lanetlediklerini bildirdi.
Askerlerimizin ülke sınırlarımızı, bölgedeki sivillerin can güvenliğini ve çatışmasızlığı korumak için uluslararası anlaşmalarla İdlib’de bulunduğunu vurgulayan Gültepe, şunları kaydetti:
“İdlib’den dün gece gelen haberler yüreğimizi yaktı. Sivil can kayıplarını önleme ve barışı koruma misyonunu üstlenen Mehmetçiğe Suriye rejim güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Başta NATO’daki müttefiklerimiz olmak üzere uluslararası toplumun haklı ve meşru davasında Türkiye’nin yanında yer alacağını ümit ediyorum. Bu zor günlerin ülkemizde birlik ve dayanışmayı güçlendireceği inancıyla şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına, sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başı sağolsun.”
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