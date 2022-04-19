Sarmalık kıyılmış tütünde ÖTV oranı yüzde 40’tan yüzde 55’e çıkarıldı. Fermente şarapta uygulanan asgari maktu ÖTV tutarlarında da değişikliğe gidildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40’tan yüzde 55’e çıkarılırken bu ürünlerin maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Böylece, hem yüzde 63 ÖTV’ye oranına tabi sigaradan yüzde 40 ÖTV uygulanan sarmalık kıyılmış tütüne kayışın azaltılması hem de bu kayma nedeniyle oluşacak vergi kaybının azaltılması amaçlanıyor.

Diğer taraftan nispeten ucuz tütün kullanımı yoluyla gençlerin tütün mamullerine ulaşımının engellenmesi konusundaki mücadele kararlılığının da gösterilmesi hedefleniyor.

Fermente şarapların asgari maktu vergisi değişti

“Fermente edilmiş diğer içeceklere” uygulanan asgari maktu ÖTV tutarlarında da değişikliğe gidildi.

Söz konusu mamullerin gençleri alkole alıştırmada etkili olduğu, içiminin kolaylaştırılması için içine şeker, aroma ve gaz basıldığı, fiyatının alkol derecesi düşük diğer içkilere nazaran düşük olması nedeniyle erişiminin kolay olduğu gözlemlendiğinden, litre başına uygulanan asgari maktu vergisinde değişiklik yapıldı.

Kararla yapılan asgari maktu vergi tutarındaki artış sonrası 250 cl bandında bir ürün için 4,2 liralık bir fiyat artışı bekleniyor.

Böylece maliye politikası değişikliğiyle gençleri alkole özendirici mamullere erişimin yükü artırılarak sağlık politikasına destek verilmesinin hedeflendiği ve aynı zamanda ithal yoğunluğunda da artış gözlenen bu üründe yapılan vergi yükü artışıyla cari açığın azalmasına olumlu katkı sağlanmasının öngörüldüğü bildirildi.