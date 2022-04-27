Tesla hisseleri Salı günü %12’den fazla düştü ve Elon Musk’ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldığı haberlerinin geldiği günde yaklaşık 126 milyar dolar değer kaybetti. Şirketin piyasa değeri, Pazartesi günü 1 trilyon dolardan fazla iken salı günü 906 milyar doları gördü.

ABD medyasına göre Tesla’nın hisseleri üzerindeki baskı, büyük ölçüde Musk’ın Twitter’ı devralmasını nasıl finanse edeceğine dair endişelerden kaynaklandı. Musk’ın maliyetin bir kısmını karşılamak için Tesla hissesi satabileceği endişesi düşüşü tetikledi.

Geçen hafta Tesla, ilk çeyrek gelirinde yıllık bazda %81 artış bildirdi. Ayrıca 2 Nisan’da şirket, tedarik zinciri sorunlarıyla karşılaşmasına rağmen aynı dönemde rekor sayıda otomobil teslim ettiğini duyurmuştu.

CNBC’nin haberinde ise “Tesla yatırımcıları, Twitter gibi bir platforma sahip olmanın olası dikkat dağıtıcı unsurlarından endişe duyabilir. Musk, şirketin operasyonlarını büyük ölçüde etkilemek istiyor gibi görünüyor, bu da onun için bir zaman sıkıntısına yol açabilir. Anlaşmanın tamamlandığını varsayarsak Musk, Tesla, Twitter ve SpaceX’ten sorumlu olacak. Ayrıca Boring Company ve Neuralink adlı iki küçük girişimin de sahibi” yorumu yapıldı.

Salı günü Apple, Amazon, Google ve Meta gibi diğer mega teknoloji hisseleri %3′ten fazla değer kaybetti. Elektrikli araç üreticileri Rivian ve Lucid’in hisseleri de sırasıyla %9,5 ve %8,7 değer kaybetti.