NBC, Twitter’ın #IStandWithPutin (Putin’in yanındayım) hashtag’ini kullanan 100’den fazla hesabı kaldırdığını bildirdi.

NBC’nin haberine göre Twitter, sosyal medya platformunun “manipülasyon ve spam politikasını” ihlal ettiği gerekçesiyle #IStandWithPutin hashtag’ini kullanan 100’den fazla hesabı askıya aldı.

NBC’ye göre, Twitter, profil resimleri için stok görüntüleri ve nispeten az takipçisi olan hesaplardan gelmesine rağmen birkaç tweet’in gizemli bir şekilde viral hale gelmesinden sonra “eşgüdümlü asılsız davranışa” katılım gerekçesiyle hesapları kaldırdı.

Twitter, NBC’ye yaptığı açıklamada, hashtag’i kullanan hesapları araştırdığını söyledi.