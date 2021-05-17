Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mart 2020’de 12 milyon 87 bin 779 kişi iken bu yılın mart ayında yüzde 7,5 artışla 13 milyon 274 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 9,6, inşaat sektöründe yüzde 21,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,9 artış görüldü.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı martta, bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 0,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,4 yükseldi.