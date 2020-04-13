Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz hafta Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında devreye alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adımlarının geldiği noktayı değerlendirdi ve yeni bilgiler paylaştı.

Toplumun sağlığını tehdit eden koronavirüse karşı işverenler çalışanlarını ücretsiz izne çıkartabiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacağını açıkladı. Vatandaşlar ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? merak ediyor. İşte şartları…

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni kararlar içeren, 62 maddelik bir taslak metin hazırlandı. Bu taslağa göre işten çıkarma yasaklanıyor. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödeme yapılacak. Aylık toplamda 1.170 TL maaş ödemesi yapılmış olacak.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KAÇ AY OLACAK?

3 ay yapılacak olan yardımın süresini Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Ücretsiz izin maaş desteği başvurularının nasıl yapılacağı ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

15 Mart’tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de bu destekten yararlanabilecek.