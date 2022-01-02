1 Ocak 2001’de Euro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren Euro’nun 20. yılında yeniden tasarlanması talep ediliyor.Avrupa Parlamentosu Milletvekili Moritz Körner ise BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin fotoğraflarının euro banknotlarının üzerinde yer almasını önerdi.

Avrupa Birliği’nin (AB) ortak para birimi euro için yeni tasarım arayışına giren Avrupa Merkez Bankası’na (ECB) Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) BioNTech kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci önerisi geldi.

DW’nin haberine göre Alman Hür Demokrat politikacı Moritz Körner, ikilinin “milyonlarca hayat” kurtardığını söyledi.

Alman gazetesi Welt am Sonntag’ın aktardığına göre Körner, “BioNTech’in kurucu çifti Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi önemli Avrupalı ​​figürler yeni euro banknotlarına basılmalıdır. Çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı. Hayatlarının yörüngesi, entegrasyon, ilerleme, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göçmen toplumunun potansiyeli hakkında etkileyici bir hikaye” dedi.

Türeci ve Şahin, Mainz merkezli BioNTech şirketinin kurucuları. ABD ilaç şirketi Pfizer ile BioNTech ortaklığında mRNA tabanlı bir COVID-19 aşısı geliştirildi.

YENİDEN TASARIM SÜRECİ NASIL OLACAK?

Euro banknotları, 1 Ocak 2002’da şu anda AB’nin 27 üye ülkesinden 19’unu içeren bir para birliği olan Euro bölgesinin resmi para birimi olarak tanıtıldı. Yirmi yıl sonra, ECB banknotları yeniden tasarlamak için bir süreç başlattı .

Kamuoyu, kapsamlı euro yeniden tasarım sürecinde söz sahibi olacak. Avrupa vatandaşları araştırılacak ve 19 Avro Bölgesi devletinin her birinden üyelerle dikkatli bir şekilde dengeli bir danışma grubu oluşturulacak. Ancak yeni bir tasarımın oturması uzun yıllar alacak.