Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in, yeni tip koronavirüsün Omicron varyantına özel aşı için denemelere başladığı bildirildi.

BioNTech/Pfizer’dan yapılan açıklamada, 18 ila 55 yaş arasındaki sağlıklı yetişkinlerde Omicron özel aşı adayının “güvenliğini, tolere edilebilirliğini ve immünojenisitesini” değerlendirmek için klinik çalışmanın başladığı belirtildi.

Pfizer Kıdemli Başkan Yardımcısı Kathrin U. Jansen, çalışmanın amacı için “Mevcut araştırmalar ve gerçek dünya verileri, güçlendiricilerin Omicron ile ciddi hastalıklara ve hastaneye yatışlara karşı yüksek düzeyde koruma sağlamaya devam ettiğini gösterse de, bu korumanın zamanla azalması durumunda hazırlıklı olunması ve potansiyel olarak Omicron ve Gelecekte yeni varyantlar,” diyor.

Jansen, “Virüse karşı uyanık kalmak, insanların yüksek düzeyde koruma sağlaması için yeni yaklaşımlar belirlememizi gerektiriyor ve bunun gibi varyant bazlı aşıların geliştirilmesinin ve araştırılmasının bu hedefe yönelik çabalarımızda çok önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Kovid-19 aşılarının, Omicron varyantının neden olduğu ciddi hastalıklara karşı güçlü koruma sağlamaya devam ettiğini belirtti.

Ancak Uğur Şahin, “Bununla birlikte, ortaya çıkan veriler, aşıların Omicron varyantına karşı bulaşmayı engelleme ve hafif geçirme etkisinin önceki varyantlara göre daha hızlı azaldığını gösteriyor” diye ekledi.

Şahin, “Bu çalışma, daha önceki Kovid-19 varyantlarda olduğu gibi Omicron varyantına karşı ancak daha uzun koruma süresiyle benzer bir koruma düzeyi sağlayan varyant tabanlı bir aşı geliştirmeye yönelik bilime dayalı yaklaşımımızın bir parçası.” ifadesini kullandı.

Açıklamada, şirketlerin daha önce 2022’de 4 milyar doz Kovid-19 aşısı üretmeyi planladığı hatırlatılarak, Omicron varyantına yönelik bir aşıya ihtiyaç duyulması halinde bunun değişmesinin beklenmediği kaydedildi.

Klinik çalışmaya, 1.420 kişilik test grubunun katılacağı bildirildi.