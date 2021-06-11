Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından “Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler” açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni bir grubun daha aşılamaya dahil edildiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, “Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler” ifadelerini kullandı.