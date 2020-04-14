Koronavirüs sonrası Çin’de lüks tüketimde güçlü bir toparlanma yaşadı. Dünyaca ünlü lüks marka Hermes, Çin’in Guangzhou şehrinde bulunan ikinci büyük mağazasını yeniden açtı.

Kaynaklardan alınan bilgiye göre geçen cumartesi günü açılan mağazada bir güne 2,7 milyon dolarlık satış yapıldığı aktarılıyor. Himalayan Birkin gibi üzerinde pırlanta bulunan nadir çantalar, alıcılarına teslim edildi.

Çin’in en zengin yerleşim yerlerinden olan Guangdong şehrinin etrafından VIP müşteriler de ayakkabı, mobilya, sofra takımı ve deri eşyalar almak için mağazaya koştu.