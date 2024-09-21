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Uraloğlu anlattı: Yolculuk süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün "İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Halkalı - Kapıkule Demiryolu Projesiyle ilgili de bilgi verdi.

21 Eylül 2024 | 12:29
Uraloğlu anlattı: Yolculuk süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek

Uraloğlu, projeyle ilgili şunları söyledi: "Türkiye'nin demir yollarında uluslararası bir köprü olmasını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'ne de devam ediyoruz. 44 kilometresi Tekirdağ'dan geçen 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile Tekirdağ'ı İpek Demiryolu güzergahının önemli merkezlerinden biri haline de getiriyoruz. Projenin tamamlanmasıyla mevcut hat kapasitesini 4 kat arttıracağız. Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresini ise 6,5 saatten 2,5 saate düşüreceğiz. Hattın hizmete alınmasıyla gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemiz ekonomisine, kalkınmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlayacak.  (Fotoğraf: Arşiv)

 

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