Bir aile şirketinden üretim odaklı yeni bir grup şirketine dönüşen Tevalli markası, kaliteli üretim vizyonuyla hareket ederek Türkiye ve yurtdışında büyümesini sürdürüyor. Tevalli Genel Müdürü Ahmet Türk, şirketin gelişim sürecini anlattı.

Şirketin kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Marka süreci nasıl oluştu?

Şirketimiz 1971 yılında dedem Mehmet Ali Türk tarafından kuruldu. Dedem 1974’de işletmeyi babam Osman Türk’e devrederek memleketimiz Trabzon’a döndü. Çocukluğumuzun hep piyasada iş yerimizde geçmesinden dolayı ağabeyim Hasan Tahsin Türk ile işlere erken yaşlarda müdahil olduk. Büyüyen kapasitemizden dolayı 2000 yılında bütün depo ve lojistik biriminin başına geçtim. 2003 yılında farklı fikirlerle butik olan imalatımızı büyütmeye başladım. 2004 yılında Giyimkent’teki yeni yerimize taşınarak imalat ve lojistik bir araya toplandı. Uzun yıllar imalatı büyütmekle uğraştım.2010 yılında artık imalat kapasitemiz artınca lojistik birimini İkitelli OSB’ye taşıdık. 2011’de Tevalli markasıyla tamamen üretim odaklı yeni bir grup şirketi kurduk.

Bugün itibarıyla üretim alanlarınız ve kapasiteniz nedir? Ürün gamınızda neler var?

Üretim ve odak noktamız tamamen minder üzerine. Sandalye minderi, koltuk minderi, şezlong minderi, oturma grubu set minderleri, beach special minderler ve özel proje talepleri bugünün şartlarında genel üretim alanımızda bulunuyor. Üretim kapasitemiz bugünün şartlarında yıllık ortalama 1 milyon parça\adet. 2022 son çeyreğine kadar bu kapasitemizi 1,5 milyona çıkartmayı hedefliyoruz.

Üretim vizyonunuz nasıl şekilleniyor?

Öncelikle ve sürekli hammaddenin daha iyisini araştırırım. Kalite konusunda çok doyumsuz bir insanım. Hep daha iyi daha farklı ne yapabilirimin peşindeyim. Hammadde fiyatının ürüne olacak etkisini ürün geliştirirken hiç umursamam. Ürün bitiminden birkaç zaman sonra maliyetlendirme yaparım. Sebebi ise oluşan kalite ve fiyat farklılıklarını önce kendime kabul ettirmektir. Ürünü kendime pazarlamayı başaramazsam ürünü üretmekten vazgeçerim.

Ürünlerinizde nasıl farklılaşıyorsunuz?

Ürün geliştirme, farklılaştırma kısa bir süreç değildir. Ekip arkadaşlarını toplayıp ‘hadi yeni ürün geliştirelim’ demekle de bana göre ürün geliştirme olmaz. Bir kere işine gönül vererek odaklanan, kendini otomatik gelişime adapte eden bir insan en mutlu ve en üzgün gününde bile istemsiz ürün geliştirmeye devam eder. Beyninizdeki otomatik geliştirme butonu aktif olduğu sürece ve hayata alıcı gözle baktığınız sürece gelişime açık kalırsınız. Bizim ürünlerimizdeki farklılığımız sürekli otomatik gelişim butonumu açık tutmamla alakalıdır.

Türkiye’deki pazarda konumunuz nasıl? Buradaki hedefleriniz neler?

Türkiye pazarında genel olarak bahçe mobilya üreticileri ve ithalatçıları ile çalışıyoruz. Yakın zaman içinde home mağazaları için de iç mekan minder tasarımlarımızla karşınızda olacağız. Bu konsept kimi zaman Tevalli markalı olarak kimi zaman da markaya özel logolu olarak sunulacak. Home concept ürünlerimiz ürüne özel değil daha çok genel kullanıma uygun basic ölçü ve modellerden oluşacak.

“SİESTA ile 110 ülkede ürünlerimiz satılıyor”

“Dolaylı olarak partner firmalarımız üzerinden yurtdışı satış noktalarında da Tevalli konforuna rastlayabilirsiniz. Bu partner firmalarımızın başında SİESTA geliyor. Yaklaşık 30 yıl önce başlayan ticari serüvenimizin son 15 yılı minder satış ve geliştirmekle geçti. SİESTA üzerinden yaklaşık 110 ülkede ürünlerimiz satılıyor. Ayrıca sadece SİESTA müşterilerine özel forSİESTA markasını oluşturduk.”



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