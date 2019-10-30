Üretimde yerlilik yüzde 72’ye çıkacak
Almanya merkezli asansör ve yürüyen merdiven üreticisi Thyssenkrupp, geçen yıl 20 milyon Euro yatırımla hayata geçirdiği üretim tesisinde üçüncü faz yatırımı gündeme aldı.
Asansör ve yürüyen merdivende yıllık 800 ünite üretim kapasitesine sahip olan şirket, üçüncü fazla birlikte bu rakamı bin 200’e taşıyacak.
2020’de devreye alınması planlanan üçüncü faz yatırımla asansör ve yürüyen merdivenlerde yerlilik oranı da yüzde 72’ye çıkarılacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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