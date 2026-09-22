İstanbul’da metro ve tramvayda yeni dönem: Ücret iadesi geliyor

İstanbul'da metro ve tramvaylarda ücretlendirme sisteminin değiştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda sona geliniyor. Hazırlanan modelle birlikte yolcuların ödeyeceği tutarın yolculuk yaptıkları mesafeye göre belirlenmesi öngörülüyor.
Metrobüste halihazırda uygulanan sisteme benzer şekilde, kısa mesafeli yolculuklarda ücretin bir bölümünün yolcuya iade edilmesi planlanıyor.
1 Metro ve tramvaylara iade otomatı geliyor
İstanbul'da metro ve tramvaylarda hayata geçirilmesi planlanan yeni ücretlendirme sistemi için çalışmalar hız kazandı.
NTV'nin haberine göre, metrobüslerde kullanılan ücret iade otomatlarının metro ve tramvay hatlarında da devreye alınması planlanıyor.
Bir süredir gündemde olan proje kapsamında bazı istasyonlardaki hazırlıklar tamamlanmak üzere. İade cihazlarının yerleştirileceği noktalar belirlenirken, gerekli elektrik hattı çalışmaları da tamamlandı.
2 Kısa ve uzun mesafede aynı ücret
Mevcut sistemde metro ve tramvaylarda yolculuğun uzunluğuna bakılmaksızın aynı ücret uygulanıyor.
Tarifeye göre tam bilet 46,2 lira, öğrenci bileti 22,55 lira, 30 yaşından gün almış öğrenciler için bilet 41,58 lira, sosyal bilet ise 33,08 lira olarak ücretlendiriliyor.
3 Ücretler mesafeye göre değişecek
Yeni sistemin devreye alınmasıyla ücret, yolcunun bindiği ve indiği durak arasındaki mesafeye göre değişecek.
4 Metro ve tramvayda iade sistemi nasıl işleyecek?
Metro ve tramvaylar için hazırlanan yeni sistemde, metrobüste kullanılan mesafe bazlı ücretlendirme uygulamasının esas alınması bekleniyor.
Metrobüste ödenecek tutar, yolculuk sırasında geçilen durak sayısına göre belirleniyor. Tam bilet ücreti 33,08 liradan başlayıp 68,59 liraya kadar yükselirken, öğrenci tarifesi 14,58 lira ile 22,55 lira arasında değişiyor.
Benzer uygulamanın metro ve tramvaylarda hayata geçirilmesi durumunda, yolculuk başlangıcında alınan ücret ile kat edilen mesafeye göre hesaplanan tutar arasındaki farkın yolcuya geri ödenmesi öngörülüyor.
5 Yeni sistem ne zaman başlayacak?
Yeni sistemin hangi tarihte uygulanmaya başlayacağı henüz belli değil. Projeye yönelik çalışmalar ise sürüyor.
Teknik hazırlıklar ve altyapı çalışmalarının sona ermesiyle birlikte yeni ücret tarifesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) ele alınması bekleniyor.