İstanbul’da metro ve tramvayda yeni dönem: Ücret iadesi geliyor

İstanbul'da metro ve tramvaylarda hayata geçirilmesi planlanan yeni ücretlendirme sistemi için çalışmalar hız kazandı.

NTV'nin haberine göre, metrobüslerde kullanılan ücret iade otomatlarının metro ve tramvay hatlarında da devreye alınması planlanıyor.

Bir süredir gündemde olan proje kapsamında bazı istasyonlardaki hazırlıklar tamamlanmak üzere. İade cihazlarının yerleştirileceği noktalar belirlenirken, gerekli elektrik hattı çalışmaları da tamamlandı.