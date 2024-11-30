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Usulsüz çakar kullananlara yeni cezalar geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya usulsüz çakar kullanımı ve ruhsatsız silaha ilişkin alınan ve Resmi Gazetede yayımlanan yeni kararları paylaştı.

30 Kasım 2024 | 10:53
Son Güncellenme: 30 Kasım 2024 | 10:54
Usulsüz çakar kullananlara yeni cezalar geldi

Yerlikaya,  sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “7533 Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla" birlikte;

⚠️“Usulsüz Çakar Kullananlara Yeni Cezalar"

📌Çakar kullanan sürücülere 96.000 TL trafik idari para cezası uygulanacak,
📌Sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak ve araç otuz gün süre ile trafikten men edilecek. 
📌Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192.000 TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek. 
📌Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

Aynı kanun kapsamında;
⚠️“Ruhsatsız Silah Satın Alan, Bulunduran ya da Taşıyan Kişiler”

📌Kanun Hükmüne Aykırı (ruhsatsız) silah satın alan,  taşıyan ya da bulunduran kişiler 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

📌Kanun hükümlerine aykırı (Ruhsatsız) silaha ait parçaları (namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik önemi haiz parçaları ya da ses veya gaz fişeği atabilen silah iken bu Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülen silahları) satın alan, bulunduran ya da taşıyanlar da aynı kanun kapsamında cezalandırılacak.
 

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