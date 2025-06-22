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Uyarı var: İstanbul 35, Aydın 44 dereceyi görecek

Uyarı var... Sıcaklıklar, Ankara'da 34, İstanbul'da 35, İzmir'de 39, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 41-42, Aydın'da 44 dereceye kadar yükselecek. Muğla Valiliği ise il genelinde yüksek sıcaklık ve yangın uyarısında bulundu.

22 Haziran 2025 | 17:43
Son Güncellenme: 22 Haziran 2025 | 17:47
Uyarı var: İstanbul 35, Aydın 44 dereceyi görecek

Yurt genelinde sıcaklıklar salıdan itibaren artacak ve mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlı ve serin sistemin etkisini kaybedeceğini bildiren Çelik, sıcaklıkların salı gününden itibaren batıdan başlayarak hızla artacağını belirtti.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN ARTACAK

Yarın sadece Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış görüleceğini aktaran Çelik, "Salıdan itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak. Bu sıcaklık artışından özellikle batı ve güney bölgeleri daha çok etkilenecek." dedi. Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 34, İstanbul'da 35, İzmir'de 39, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 41-42, Aydın'da 44 dereceye kadar çıkacağını vurguladı.

  • Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkacağını aktaran Çelik, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmediğini ve açık havanın etkili olacağını söyledi.
  • Cengiz Çelik, vatandaşları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyararak, çıkmak zorunda kalanların şapka, güneş gözlüğü ve açık renkli giysiler kullanmaları gerektiğine dikkati çekti.

MUĞLA VALİLİĞİNDEN UYARI

  • Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler çerçevesinde ileriki günlerde hava sıcaklığının artmasının ve nem oranının düşmesinin beklendiği bildirildi. Bu nedenle daha önce Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
  • "Özellikle sıcaklığın yüksek olduğu dönemlerde yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması gerekmektedir. Orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması büyük önem arz etmektedir."
  • Görülen olumsuzlukların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi konusunda da hassas davranılması gerektiği vurgulanan açıklamada, özellikle hafta boyunca ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması istendi.

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